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„Daily“ kolekcija „Philips Daily Collection“ maišytuvas

Nutraukta gamyba

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„Daily“ kolekcija„Philips Daily Collection“ maišytuvas

HR3705/10

„Daily“ kolekcija „Philips Daily Collection“ maišytuvas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Eco passport Philips Daily Collection Philips Daily Collection Mixer - English (US)

  • PDF fail., 92.6 kB
  • 13 March 2026

EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)

  • PDF fail.
  • 27 August 2026

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