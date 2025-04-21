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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
2 litrų ąsotis
Greito valymo funkcija
Programėlė „HomeID“
Greitai pasirenkamos programos
Greito valymo programa
Naujasis „Philips Flip&Juice Blender“ yra mūsų pirmasis didelės spartos maišytuvas su sulčių spaudimo moduliu. Dėl naujoviško indo dizaino ir integruoto filtro pasigaminsite gėrimą, kurio tekstūra pritaikyta jūsų šeimos poreikiams. Nuo tobulai šilkinių kokteilių iki skaidrių ar minkštų sulčių – mūsų pažangiausias maišytuvas suteiks jums plačią įvairovę. Sujungia maišymą ir sulčių spaudimą viename, todėl sutaupoma vietos jūsų virtuvėje.
„ProBlend Ultra“ technologija sujungia 3 specialiai sukurtas puikiai kartu veikiančias funkcijas, kad jūs kiekvieną kartą galėtumėte gaminti savo mėgstamus įvairaus skonio ir tekstūros patiekalus.
„ProBlend“ ąsotis sukurtas su unikaliais kraštais, kad ingredientai būtų nuolat nukreipiami atgal į maišymo srautą ir būtų užtikrintas optimalus rezultatas.
4.6
iš 5
144
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Kardamena
21/04/2025
Lietuva
Lengva priežiūra
Gaunasi puikūs kokteiliai, trintos sriubos, padažai. Modernus dizainas. Patiko kad kojelės prisisiurbia stipriai ir saugiai prie stalviršio, tad mikseris tikrai nepabėgs:) Ir valymas yra variantas ne tik indaplovėj, bet ir įpylus vandens į talpą paleisti savaiminio valymo funkciją.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HR3760/01 Greitaeigis maišytuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HR3760/01 Greitaeigis maišytuvas
Playstation15
30/12/2024
Lietuva
Tobulas sprendimas
Puikus prietaisas, neužema daug vietos, veikia su apps, greitai valosi ir turi daug programų.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HR3760/10 Greitaeigis maišytuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HR3760/10 Greitaeigis maišytuvas
Rutele12
29/12/2024
Lietuva
Rekomenduoju
Puikiai smulkina/sutrina produktus, lengva naudotis, neuzima daug vietos Rekomenduoju!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HR3760/10 Greitaeigis maišytuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HR3760/10 Greitaeigis maišytuvas