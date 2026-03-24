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„Flip&Juice™“ trintuvas Didelio greičio trintuvas su sulčiaspaudės moduliu

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„Flip&Juice™“ trintuvasDidelio greičio trintuvas su sulčiaspaudės moduliu

HR3770/00

„Flip&Juice™“ trintuvas Didelio greičio trintuvas su sulčiaspaudės moduliu

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Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fail., 208.6 kB
  • 24 March 2026

3000 089 0490 2_HR3770_EU9_2-1_UM DFU

  • PDF fail., 17.6 MB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

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