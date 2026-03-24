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„Flip&Juice™“ trintuvas Didelio greičio trintuvas su sulčiaspaudės moduliu
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HR3770/00
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EU Declaration of Conformity - English (US)
3000 089 0490 2_HR3770_EU9_2-1_UM DFU
Visi (4)
Pakito maišytuvo ąsočio „Philips Flip & Juice™“ ašmenų spalva
Ar maišytuvu „Philips Flip & Juice™ Blender“ galiu spausti sultis tik iš vaisių ir daržovių?
Ar gamindamas pagal receptus galiu naudoti iš maišytuvo „Philips Flip & Juice™ Blender“ išimtą minkštimą?
Kaip naudoti „Philips“ maišytuvo pulsinio režimo funkciją?
Kaip išspausti daugiau sulčių naudojant maišytuvą „Philips Flip & Juice™ Blender“?
Kaip įdėti sulčiaspaudės priedą į maišytuvą „Philips Flip & Juice™ Blender“?
Iš maišytuvo „Philips Flip&Juice™“ neteka sultys
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