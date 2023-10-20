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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
500 W galingas variklis
Rankinio trintuvo priedas
Išmanus laikymo ąsotis
Kepimas be taškymosi
LED ekranas
5 greičių nustatymai ir „Turbo“ režimas maksimaliam maišymo valdymui.
Atsipalaiduokite ir mėgaukitės kepimu naudodami du kepimo režimus – maišymo ir plakimo – viename patogiame prietaise.
Su naująja toli pasiekiančia konstrukcija pasieksite kiekvieną gilesnių dubenų kampą, sumažinsite taškymąsi ir sutaupysite laiko valymui. Naudokite švelnaus paleidimo funkciją, kad švelniai padidintumėte galią ir išvengtumėte taškymosi.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Lutik22
20/10/2023
Україна
Міксер про який я мріяв
Потужний міксер з класною комплектацією та функцією блендера. Дуже плавний старт. Насадки гаки дуже класно підходять для тіста. Тихо працює, має велику чашу для зберігання насадок, що суттєво економить місце на кухні. Всім рекомендую.
Argumentai už
Надійність
Argumentai prieš
Жодного
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
18/10/2023
Україна
Потужний
Купувала на подарунок, всі були у приємному шоці, що міксер може бути таким сучасним та стильним. У комплекції є все, що потрібно на кухні. Вінчик для тіста економить час та нерви.
Argumentai už
Хороша комплектація
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Dorki113
20/12/2023
Hrvatska
Lagan i učinkovit ručni mikser
Vrlo lagan u ruci a ipak vrlo snažan mikser bez zagrijavanja 👌
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W
Daugiau informacijos apie priedus, tinkamus plauti indaplovėje, rasite DFU.