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Visos serijos

  • Galingas, universalus virtuvinis rankinis maišytuvas „du viename“
  • Galingas, universalus virtuvinis rankinis maišytuvas „du viename“
  • Galingas, universalus virtuvinis rankinis maišytuvas „du viename“
  • Galingas, universalus virtuvinis rankinis maišytuvas „du viename“
  • Galingas, universalus virtuvinis rankinis maišytuvas „du viename“
  • Galingas, universalus virtuvinis rankinis maišytuvas „du viename“
  • Galingas, universalus virtuvinis rankinis maišytuvas „du viename“
  • Galingas, universalus virtuvinis rankinis maišytuvas „du viename“
  • Galingas, universalus virtuvinis rankinis maišytuvas „du viename“
  • Galingas, universalus virtuvinis rankinis maišytuvas „du viename“
  • Galingas, universalus virtuvinis rankinis maišytuvas „du viename“
  • Galingas, universalus virtuvinis rankinis maišytuvas „du viename“
  • Galingas, universalus virtuvinis rankinis maišytuvas „du viename“
  • Galingas, universalus virtuvinis rankinis maišytuvas „du viename“

„Philips“ 5000 serijaGalingas 500 W rankinis maišytuvas

HR3781/10

5
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Galingas, universalus virtuvinis rankinis maišytuvas „du viename“
Šis „du viename“ rankinis maišytuvas per kelias minutes sumaišo arba išminko net ir kietą tešlą. Pasiekite kiekvieną gilesnių dubenų kampą, sumažinkite taškymąsi ir valymo laiką, naudodami ilgo siekio konstrukciją ir švelnaus paleidimo funkciją. Su trintuvo priedu ir laikymo ąsočiu.
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Apsauga nuo taškymosi, ilgo siekio konstrukcija

Galingas, universalus virtuvinis rankinis maišytuvas „du viename“

  • 500 W galingas variklis

  • Rankinio trintuvo priedas

  • Išmanus laikymo ąsotis

  • Kepimas be taškymosi

  • LED ekranas

5 greičio nustatymai ir „Turbo“ visiems maišymo poreikiams

5 greičio nustatymai ir „Turbo“ visiems maišymo poreikiams

5 greičių nustatymai ir „Turbo“ režimas maksimaliam maišymo valdymui.

Pridedamas rankinio trintuvo priedas

Pridedamas rankinio trintuvo priedas

Atsipalaiduokite ir mėgaukitės kepimu naudodami du kepimo režimus – maišymo ir plakimo – viename patogiame prietaise.

Sumažinkite taškymąsi ir sutrumpinkite valymo laiką

Sumažinkite taškymąsi ir sutrumpinkite valymo laiką

Su naująja toli pasiekiančia konstrukcija pasieksite kiekvieną gilesnių dubenų kampą, sumažinsite taškymąsi ir sutaupysite laiko valymui. Naudokite švelnaus paleidimo funkciją, kad švelniai padidintumėte galią ir išvengtumėte taškymosi.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

20/10/2023

Україна

Україна

Міксер про який я мріяв

Потужний міксер з класною комплектацією та функцією блендера. Дуже плавний старт. Насадки гаки дуже класно підходять для тіста. Тихо працює, має велику чашу для зберігання насадок, що суттєво економить місце на кухні. Всім рекомендую.

Argumentai už

Надійність

Argumentai prieš

Жодного

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

18/10/2023

Україна

Україна

Потужний

Купувала на подарунок, всі були у приємному шоці, що міксер може бути таким сучасним та стильним. У комплекції є все, що потрібно на кухні. Вінчик для тіста економить час та нерви.

Argumentai už

Хороша комплектація

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

20/12/2023

Hrvatska

Hrvatska

Lagan i učinkovit ručni mikser

Vrlo lagan u ruci a ipak vrlo snažan mikser bez zagrijavanja 👌

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W

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