Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Maisto gaminimas
Visos serijos
„Philips“ 5000 serija Galingas 500 W rankinis maišytuvas
Palaikymas
HR3781/10
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
300010133101 A_HR3781_Tiramisu Mixer DFU UM
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti