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„Philips“ 5000 serija Galingas 500 W rankinis maišytuvas

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„Philips“ 5000 serijaGalingas 500 W rankinis maišytuvas

HR3781/10

„Philips“ 5000 serija Galingas 500 W rankinis maišytuvas

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EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)

  • PDF fail., 287.4 kB
  • 12 June 2026

300010133101 A_HR3781_Tiramisu Mixer DFU UM

  • PDF fail., 3 MB
  • 13 March 2026

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