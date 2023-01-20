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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
800 W
29 funkcijų
Diskas „du viename“
Citr. vais. sulč.
Su mūsų galingu varikliu lengvai apdorosite gausybę įvairių maisto produktų, pvz., duonos tešlą, kietas daržoves, kavos pupeles, sūrį ar šokoladą. Jis taip pat lengvai pjausto griežinėliais ir gabaliukais.
„PowerChop“ technologija – tai ašmenų formos, pjovimo kampo ir vidinio indo derinys, leidžiantis puikiausiai supjaustyti tiek minkštus, tiek kietus produktus. Be to, juo lengvai paruošite tyres ir sumaišysite pyragų tešlą!
Su daugiau nei 29 funkcijom nėra jokių gaminimo ribų: patiekalai, duona, padažai, sultys ir kt. Pasinaudokite aukštos kokybės daugiafunkciais priedais, norėdami kapoti, trinti ir malti maisto produktus („S“ formos ašmenimis) arba spausti sultis ir pjaustyti gabaliukais (disku „du viename“). Nesvarbu, ką esate nusiteikę pagaminti!
4.5
iš 5
54
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Spalis
20/01/2023
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Naudoju kasdien
Labai vertingas daiktas virtuvėje. Naudoju kasdien. Pjaustau daržoves, malu mėsą, plaku kokteilius, blynų tešlą ir pan.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7510/10 Kompaktiškas virtuvinis kombainas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7510/10 Kompaktiškas virtuvinis kombainas
Purpurs
19/05/2021
Latvija
Philips darbuotojas
Lielisks palīgs virtuvē
[Employee of philipsglobal] Darbojas ļoti labi, ar drošību, lai neko neizdarītu nepareizi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7520/00 kompaktais virtuves kombains
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7520/00 kompaktais virtuves kombains
Spider777
28/12/2021
Україна
Компактний та функціональний
Задоволені даним виробом. Приємно здивував відносно низький рівень робочого шуму. Компактний корпус не займає багато місця у робочій зоні. Присоски замість стандартних ніжок - дуже корисна опція.
Argumentai už
компактний, тихий, функціональний
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Date of Use 2020-11-28
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Date of Use 2020-11-28