Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Maisto gaminimas
Visos serijos
„Viva Collection“ Kompaktiškas virtuvinis kombainas
Palaikymas
HR7510/10
Eiti į parduotuvę
Užregistruokite savo gaminį
Užregistruokite per 90 dienų nuo įsigijimo ir gaukite pratęstą garantiją (gali būti taikomos sąlygos).
EU Declaration of Conformity - English (US)
User Manual Philips Viva Collection Compact Food Processor
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti