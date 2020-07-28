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Nutraukta gamyba

Virtuvinis kombainas

HR7754/01

5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

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Šis moderniausias virtuvės kombainas turi keletą pažangiausių technologijų. Jo universalumą užtikrina unikali „SmartControl“ sistema, kuri automatiškai parenka geriausius parametrus kiekvieno naudojimo metu.

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Automatinis greičio pasirinkimas naudojant „SmartControl“

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„SmartControl“ sistema

„SmartControl“ sistema

„SmartControl“ sistema automatiškai parenka geriausius parametrus kiekvieno naudojimo metu.

Galingas 800 W variklis

Galingas 800 W variklis – lengva apdoroti didžiulius kiekius.

33 funkcijų

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

28/07/2020

Україна

Україна

Апарат Супер! Користуюсь багато років!

Кожна деталь продумана, працює чітко, за багато років жодного зауваження! У нас багато техніки Філіпс! Рекомендую!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7754/01 Кухонний комбайн

Date of Use 2018-07-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7754/01 Кухонний комбайн

Date of Use 2018-07-28

10/04/2019

Україна

Україна

Незамінна річ на кухні.

Дуже подобається комбайн. Використовую кожен день на протязі 10 років. Незамінна річ на кухні. Гарний дизайн, якість відмінна.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7754/01 Кухонний комбайн

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7754/01 Кухонний комбайн

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