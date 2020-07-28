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Šis moderniausias virtuvės kombainas turi keletą pažangiausių technologijų. Jo universalumą užtikrina unikali „SmartControl“ sistema, kuri automatiškai parenka geriausius parametrus kiekvieno naudojimo metu.
„SmartControl“ sistema automatiškai parenka geriausius parametrus kiekvieno naudojimo metu.
Galingas 800 W variklis – lengva apdoroti didžiulius kiekius.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
tern
28/07/2020
Україна
Апарат Супер! Користуюсь багато років!
Кожна деталь продумана, працює чітко, за багато років жодного зауваження! У нас багато техніки Філіпс! Рекомендую!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7754/01 Кухонний комбайн
Date of Use 2018-07-28
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7754/01 Кухонний комбайн
Date of Use 2018-07-28
tanutusic
10/04/2019
Україна
Незамінна річ на кухні.
Дуже подобається комбайн. Використовую кожен день на протязі 10 років. Незамінна річ на кухні. Гарний дизайн, якість відмінна.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7754/01 Кухонний комбайн
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7754/01 Кухонний комбайн