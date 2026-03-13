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Virtuvinis kombainas

HR7754/01

Virtuvinis kombainas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips Food processor

  • PDF fail., 3.3 MB
  • 13 March 2026

Šis moderniausias virtuvės kombainas turi keletą pažangiausių technologijų. Jo universalumą užtikrina unikali „SmartControl“ sistema, kuri automatiškai parenka geriausius parametrus kiekvieno naudojimo metu.

  • PDF fail.
  • 29 March 2026

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