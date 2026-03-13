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HR7754/01
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User Manual Philips Food processor
Šis moderniausias virtuvės kombainas turi keletą pažangiausių technologijų. Jo universalumą užtikrina unikali „SmartControl“ sistema, kuri automatiškai parenka geriausius parametrus kiekvieno naudojimo metu.
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