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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
360° lanksti galvutė
„ComfortCut“ ašmenys
„PowerAdapt“ jutiklis
Ergonomiškas dizainas
„Philips Head Shaver Pro 5000 Series“ sukurtas švariam skutimuisi, kuris taip pat yra komfortiškas odai. Tai puikus įrankis norintiems atrodyti stilingai, jaustis pasitikintiems savimi ir visapusiškai save išreikšti.
Visiškai lankstus įrenginys sukasi 360° kampu, atkartodamas galvos kontūrus optimaliam sąlyčiui su oda net sunkiai pasiekiamose vietose, vengiant per didelio spaudimo, galinčio sukelti diskomfortą ir sudirginimą.
Nusiskuskite švariai ir patogiai naudodami šį „Philips“ skustuvą. Šio elektrinio skustuvo 36 „ComfortCut“ peiliukai nukerpa kiekvieną plaukelį tiesiai virš odos lygio, užtikrindami lygų ir tolygų rezultatą.
4.9
iš 5
131
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
tomasius
02/07/2026
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
patogus ,gerai ir švariai skuta patogus išplovimas
Ši apžvalga buvo parašyta apie Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Pažangus skustuvas su 90 min. veikimo laiku
Date of Use 2026-06-11
Ši apžvalga buvo parašyta apie Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Pažangus skustuvas su 90 min. veikimo laiku
Date of Use 2026-06-11
Janisand
30/05/2026
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Skuj lieliski.
Viss patīk! Skuj labi, ērts, ātri lādējas utt!!!!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem
Date of Use 2026-05-14
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem
Date of Use 2026-05-14
Karms
11/05/2026
Eesti
Hea masin nulliga ajamiseks
Väga hea toode, kui soovid, et oleks nulliga aetud. Raseerib lähedalt ja paari mintutiga on tehtud. Mul kasutuses u paar kuud ning terad endiselt lõikavad ning akut olen pidanud vaid korra laadima. Olen seni kastianud juukselõikurid, kuid selle tootega töö kiirem ja tulemus parem. Oluline nädalas korra raseerida, pikema karva puhul vaja rohkem vaeva näha.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Head Shaver Pro 7000 Seeria HS7980/15 Pea raseerimispardel
Date of Use 2026-02-01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Head Shaver Pro 7000 Seeria HS7980/15 Pea raseerimispardel
Date of Use 2026-02-01
2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą.
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninės prekybos apimtis, skirta kūno skustuvų kategorijos apibrėžimui, 2024 m. duomenys, tyrimas atliktas 2024 m. spalio mėn.
2 metų garantija + galimybė ją pratęsti dar 3 metams registruojantis Philips.com per 90 dienų nuo įsigijimo.