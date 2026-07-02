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  • Švarus skutimas, švelnus odai
  • Švarus skutimas, švelnus odai
  • Švarus skutimas, švelnus odai
  • Švarus skutimas, švelnus odai
  • Švarus skutimas, švelnus odai
  • Švarus skutimas, švelnus odai
  • Švarus skutimas, švelnus odai
  • Švarus skutimas, švelnus odai
  • Švarus skutimas, švelnus odai
  • Švarus skutimas, švelnus odai
  • Švarus skutimas, švelnus odai
  • Švarus skutimas, švelnus odai
  • Švarus skutimas, švelnus odai
  • Švarus skutimas, švelnus odai
  • Švarus skutimas, švelnus odai
  • Švarus skutimas, švelnus odai
  • Švarus skutimas, švelnus odai
  • Švarus skutimas, švelnus odai

Head Shaver Pro 5000 SeriesBūtiniausias skustuvas su „ComfortCut“ peiliukais

HS5980/15

4.9
| (131) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Švarus skutimas, švelnus odai
„Philips Head Shaver Pro 5000 Series“ sukurtas švariam skutimuisi ir yra švelnus odai. Pažangi 360° lankstoma galvutė prisitaiko prie jūsų galvos formos, o „ComfortCut“ peiliukai užtikrina švarų, tolygų kirpimą bet kuria kryptimi.
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Pasaulyje labiausiai mėgstamas elektrinių vyrų kūno priežiūros prietaisų prekės ženklas1

Iš pasaulyje Nr. 1 elektrinių skustuvų prekių ženklo

Švarus skutimas, švelnus odai

  • 360° lanksti galvutė

  • „ComfortCut“ ašmenys

  • „PowerAdapt“ jutiklis

  • Ergonomiškas dizainas

Iš pasaulyje Nr. 1 elektrinių skustuvų prekių ženklo*

Iš pasaulyje Nr. 1 elektrinių skustuvų prekių ženklo*

„Philips Head Shaver Pro 5000 Series“ sukurtas švariam skutimuisi, kuris taip pat yra komfortiškas odai. Tai puikus įrankis norintiems atrodyti stilingai, jaustis pasitikintiems savimi ir visapusiškai save išreikšti.

Kirpkite plaukus bet kuria kryptimi naudodami 360 laipsnių lanksčią galvutę

Kirpkite plaukus bet kuria kryptimi naudodami 360 laipsnių lanksčią galvutę

Visiškai lankstus įrenginys sukasi 360° kampu, atkartodamas galvos kontūrus optimaliam sąlyčiui su oda net sunkiai pasiekiamose vietose, vengiant per didelio spaudimo, galinčio sukelti diskomfortą ir sudirginimą.

Lygus ir švelnus skutimas su „ComfortCut“ peiliukais

Lygus ir švelnus skutimas su „ComfortCut“ peiliukais

Nusiskuskite švariai ir patogiai naudodami šį „Philips“ skustuvą. Šio elektrinio skustuvo 36 „ComfortCut“ peiliukai nukerpa kiekvieną plaukelį tiesiai virš odos lygio, užtikrindami lygų ir tolygų rezultatą.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

    HQ87 USB sieninis adapteris

    CP0909/01
    • Moteriški skustuvai 8000/6000
    • „All in One“ kirptuvai 9000/7000/5000
    • Barzdaskutės 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • „OneBlade“
    • 2 kontaktų kištukas su 7,5 vato adapteriu tinkamas naudoti ES šalyse

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

131

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

02/07/2026

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

patogus ,gerai ir švariai skuta patogus išplovimas

Ši apžvalga buvo parašyta apie Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Pažangus skustuvas su 90 min. veikimo laiku

Date of Use 2026-06-11

Ši apžvalga buvo parašyta apie Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Pažangus skustuvas su 90 min. veikimo laiku

Date of Use 2026-06-11

30/05/2026

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Skuj lieliski.

Viss patīk! Skuj labi, ērts, ātri lādējas utt!!!!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem

Date of Use 2026-05-14

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem

Date of Use 2026-05-14

11/05/2026

Eesti

Eesti

Hea masin nulliga ajamiseks

Väga hea toode, kui soovid, et oleks nulliga aetud. Raseerib lähedalt ja paari mintutiga on tehtud. Mul kasutuses u paar kuud ning terad endiselt lõikavad ning akut olen pidanud vaid korra laadima. Olen seni kastianud juukselõikurid, kuid selle tootega töö kiirem ja tulemus parem. Oluline nädalas korra raseerida, pikema karva puhul vaja rohkem vaeva näha.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Head Shaver Pro 7000 Seeria HS7980/15 Pea raseerimispardel

Date of Use 2026-02-01

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Head Shaver Pro 7000 Seeria HS7980/15 Pea raseerimispardel

Date of Use 2026-02-01

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Atsakomybės apribojimai

  1. 2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą. 

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninės prekybos apimtis, skirta kūno skustuvų kategorijos apibrėžimui, 2024 m. duomenys, tyrimas atliktas 2024 m. spalio mėn.

  2. 2 metų garantija + galimybė ją pratęsti dar 3 metams registruojantis Philips.com per 90 dienų nuo įsigijimo.