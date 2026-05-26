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Head Shaver Pro 5000 Series Būtiniausias skustuvas su „ComfortCut“ peiliukais
Palaikymas
HS5980/15
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Kokias putas ar gelį galiu naudoti su „Philips“ skustuvu?
Ar galiu įkrauti „Philips“ skustuvą po kiekvieno skutimosi?
Ar galiu keliauti su „Philips“ kūno priežiūros ir grožio gaminio?
Kodėl mano prietaisas įkraunamas ilgiau, nei tikėtasi?
Kodėl prie gaminio nepridedamas adapteris?
Ką galiu naudoti USB „Philips“ gaminiams įkrauti?
HQ87 USB sieninis adapteris
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