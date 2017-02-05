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  • Standard Product Photo Philips Humidification filter
  • Packaging photograph Philips Humidification filter HU4102/01
  • Standard Product Photo Philips Humidification filter
  • Packaging photograph Philips Humidification filter HU4102/01

Nutraukta gamyba

Drėkinimo filtras

HU4102/01

2

| (4) Atsiliepimai

Įkvėpkite kitokio oro

„Philips“ drėkintuvas su kapiliarinės medžiagos filtru absorbuoja pakankamai vandens ir veiksmingai jį garina

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„NanoCloud“ technologija ir higieniškas drėkinimas

Įkvėpkite kitokio oro

Pakankamas vandens absorbavimo ir garinimo efektyvumas

Ši 30 mm storio kapiliarinė medžiaga pagaminta iš natūralaus pluošto ir sulankstyta į 12 sluoksnių korinę konstrukciją, kurios plotas išskleidus yra 68 200 kvadratinių centimetrų ir kuri pasižymi pakankamu vandens absorbavimu ir garinimo efektyvumu.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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2.0

iš 5

4

Atsiliepimai

5
3

05/02/2017

România

România

OK

Foarte simplu de utilisat, poate fi spalat si reutilizat sub jet de apa.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Filtru de umidificare HU4102/01

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Filtru de umidificare HU4102/01

30/04/2019

Polska

Polska

Słaby filtr

- Rekomendowany czas życia 3 msc jest nieakceptowalny w obecnych warunkach rynkowych i przy obecnej konkurencji. Akceptowalne jest 12 msc. O ile filtr wytrzymywałby 4 cykle, co jest max-em wedle producenta to byłoby ok. Co dziwne droższe modele Philipsa działają rok bez konieczności wymiany. - Obecnie jeden filtr po 3 msc użytkowania non-stop i używania filtrowanej wody zarówno w nawilżaczu jak i do moczenia co 2 tygodnie wygląda nawet ok, nie mniej powoli zaczyna się z niego wydobywać dziwny zapach, jeszcze pewnie wytrzyma ale na pewno nie rok. Od msc pracuje wraz z opcjonalnym oryginalnym filtrem antybakteryjnym. - Drugi mój filtr wyłapał pleść po 1,5 msc stosowania, a ponoć jest to niemożliwe wedle producenta(wedle innych komentarzy i odpowiedzi), dodatkowo pracował od msc wraz z orginalnym filtrem antybakteryjnym i pomimo wkładu antybakteryjnego wyłapał tą pleść, super ... Na szczęście moczenie w preparacie antybakteryjnym nieszkodliwym dla dzieci pomogło się pozbyć problemu.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Filtr nawilżacza HU4102/01

Ši apžvalga buvo parašyta apie Filtr nawilżacza HU4102/01

19/12/2020

România

România

Lipsa filtru in vanzare

Am cumparat umidificator dar nu gasesc filtru in vanzare. Ma puteti ajuta cu o solutie??? Sau in fiecare an ar trebui sa-mi cumpar alt umidificator. Sunt f dezamagita.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Filtru de umidificare HU4102/01

Ši apžvalga buvo parašyta apie Filtru de umidificare HU4102/01

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  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.