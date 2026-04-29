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Drėkinimo filtras

HU4102/01

Drėkinimo filtras

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Eco passport Philips Humidification filter - English (US)

  • PDF fail., 348.9 kB
  • 13 March 2026

„Philips“ drėkintuvas su kapiliarinės medžiagos filtru absorbuoja pakankamai vandens ir veiksmingai jį garina

  • PDF fail.
  • 4 November 2026