Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
„Power Flosser“
Visos serijos
„Philips“ Sonicare F1 Standard nozzle Burnos irigatoriaus antgalis
Palaikymas
HX3042/00
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
Visi (2)
Kaip valyti „Philips Sonicare Power Flosser“?
Kuo skiriasi belaidžių „Power Flosser“ antgaliai?
Patikrinkite savo garantijos sąlygas ir pradėkite gaminio keitimą arba remontą
Rasti techninės priežiūros centrą
Raskite artimiausius paslaugų centrus, kuriuose atliekamas taisymas ir diagnostika bei tiekiamos originalios dalys
Garantija
Mūsų gaminių garantijos politika
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti