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HX3826/24
HX991W
HX3886/41
HX991B
HX3886/43
HX3826/31
HX3826/33
HX3911/40
Valymui kasdien
2 antgaliai
Suderinama tik su „Philips Sonicare Power“ irigatoriais
Pakeisti arba nuimti antgalius kaip niekada paprasta – tereikia uždėti arba nuimti vienu lengvu judesiu. Siekiant išlaikyti gerą higieną, irigatoriaus antgalius rekomenduojama keisti kas šešis mėnesius.
Suderinama tik su „Philips Sonicare Cordless Power Flosser“ ir „Philips Sonicare Countertop Power Flosser“. Nesuderinama su „Philips Sonicare Compact“ irigatoriumi.
5.0
iš 5
15
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Іnesa13
08/04/2026
Україна
Akcijos dalis
Якісні
Задоволена своїм вибором насадок, бо завжди маю можливість швидко замовити змінні, в комплекті 2 шт., це дуже важливо та зручно.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Ši apžvalga buvo parašyta apie Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Lllllll6191818
08/04/2026
Україна
Akcijos dalis
Насадки зручні, пластик якісний, обертаються повністю на 360 градусів. Зубний наліт видаляє на сто відсотків.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Ši apžvalga buvo parašyta apie Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Maks7788
07/04/2026
Україна
Akcijos dalis
Насадки HX3042/00 Якісні насадки, які легко, проте ефективно видаляють наліт, де щітці не впоратися. Покупкою задоволений.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard