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  • Irigatoriaus naudojimo patarimas kasdieniam valymui
  • Irigatoriaus naudojimo patarimas kasdieniam valymui
  • Irigatoriaus naudojimo patarimas kasdieniam valymui
  • Irigatoriaus naudojimo patarimas kasdieniam valymui
  • Irigatoriaus naudojimo patarimas kasdieniam valymui
  • Irigatoriaus naudojimo patarimas kasdieniam valymui
  • Irigatoriaus naudojimo patarimas kasdieniam valymui
  • Irigatoriaus naudojimo patarimas kasdieniam valymui
  • Irigatoriaus naudojimo patarimas kasdieniam valymui
  • Irigatoriaus naudojimo patarimas kasdieniam valymui
  • Irigatoriaus naudojimo patarimas kasdieniam valymui

„Philips“ Sonicare F1 Standard nozzleBurnos irigatoriaus antgalis

HX3042/00

5
| (15) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Irigatoriaus naudojimo patarimas kasdieniam valymui
Išbandykite veiksmingą irigatoriaus naudojimą su „Standard“ antgaliu. „Standard“ antgalis užtikrina tikslų tarpdančių valymą ir palei dantenų liniją. Veiksmingai pašalina maisto likučius.
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Irigatoriaus naudojimo patarimas kasdieniam valymui

  • Valymui kasdien

  • 2 antgaliai

  • Suderinama tik su „Philips Sonicare Power“ irigatoriais

Sukurta kasdieniam naudojimui

Sukurta kasdieniam naudojimui

Pakeisti arba nuimti antgalius kaip niekada paprasta – tereikia uždėti arba nuimti vienu lengvu judesiu. Siekiant išlaikyti gerą higieną, irigatoriaus antgalius rekomenduojama keisti kas šešis mėnesius.

Suderinama tik su „Philips Sonicare Power“ irigatoriais

Suderinama tik su „Philips Sonicare Power“ irigatoriais

Suderinama tik su „Philips Sonicare Cordless Power Flosser“ ir „Philips Sonicare Countertop Power Flosser“. Nesuderinama su „Philips Sonicare Compact“ irigatoriumi.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

15

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

08/04/2026

Україна

Україна

Якісні

Задоволена своїм вибором насадок, бо завжди маю можливість швидко замовити змінні, в комплекті 2 шт., це дуже важливо та зручно.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Ši apžvalga buvo parašyta apie Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

08/04/2026

Україна

Україна

Насадки зручні, пластик якісний, обертаються повністю на 360 градусів. Зубний наліт видаляє на сто відсотків.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Ši apžvalga buvo parašyta apie Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

07/04/2026

Україна

Україна

Насадки HX3042/00 Якісні насадки, які легко, проте ефективно видаляють наліт, де щітці не впоратися. Покупкою задоволений.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

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