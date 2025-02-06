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  • Visapusiška priežiūra, net po dantenomis
  • Visapusiška priežiūra, net po dantenomis
  • Visapusiška priežiūra, net po dantenomis
  • Visapusiška priežiūra, net po dantenomis
  • Visapusiška priežiūra, net po dantenomis
  • Visapusiška priežiūra, net po dantenomis
  • Visapusiška priežiūra, net po dantenomis
  • Visapusiška priežiūra, net po dantenomis
  • Visapusiška priežiūra, net po dantenomis
  • Visapusiška priežiūra, net po dantenomis
  • Visapusiška priežiūra, net po dantenomis
  • Visapusiška priežiūra, net po dantenomis
  • Visapusiška priežiūra, net po dantenomis
  • Visapusiška priežiūra, net po dantenomis
  • Visapusiška priežiūra, net po dantenomis
  • Visapusiška priežiūra, net po dantenomis
  • Visapusiška priežiūra, net po dantenomis
  • Visapusiška priežiūra, net po dantenomis
  • Visapusiška priežiūra, net po dantenomis
  • Visapusiška priežiūra, net po dantenomis
  • Visapusiška priežiūra, net po dantenomis
  • Visapusiška priežiūra, net po dantenomis

„Philips“ Sonicare Cordless Power Flosser 3000Burnos irigatorius

HX3826/31

4.5
| (165) Atsiliepimai | 87% Rekomenduoja šį gaminį
Visapusiška priežiūra, net po dantenomis
Mėgaukitės visapusiška priežiūra su belaidžiu „Philips Sonicare Power Flosser 3000“. „Quad Stream“ technologija pagerina dantenų būklę per 2 savaites. Jis giliai valo tarp dantų ir po dantenomis, pašalindamas iki 99 % apnašų, tuo pačiu yra švelnus dantenoms*
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30 dienų pinigų grąžinimo

Papildoma garantija +1 metai

Pašalina iki 99 % apnašų iš po dantenų linijos*

Visapusiška priežiūra, net po dantenomis

  • „Quad Stream“ technologija

  • Pašalina iki 99 % apnašų iš po dantenų linijos*

  • Pašalina apnašas iki 2 kartų veiksmingiau nei tarpdančių šepetėliai**

  • 2 režimai ir 3 intensyvumo nustatymai

  • 40 dienų akumuliatoriaus veikimo laikas****

„QuadStream“ technologija: švelnus, bet veiksmingas apnašų pašalinimas

„QuadStream“ technologija: švelnus, bet veiksmingas apnašų pašalinimas

„Quad Stream“ technologija su unikaliu X formos antgaliu leidžia švelniai nuvalyti didesnį plotą, įdedant mažiau pastangų. Švelnūs, bet veiksmingi srautai yra tiksliai nukreipti taip, kad pasiektų vietas, kurių neįmanoma pasiekti vien dantų šepetėliu – tiesiai į tas kišenes, esančias 6 mm po dantenų linija, kur gali kauptis apnašos, ir švelniai bei lengvai pašalina iki 99 % apnašų*.

Iki 2 kartų veiksmingiau šalina apnašas**

Iki 2 kartų veiksmingiau šalina apnašas**

Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad „Quad Stream“ technologija užtikrina geresnę dantenų būklę. „Sonicare“ belaidis Power Flosser 3000“ pašalina apnašas iki 2 kartų veiksmingiau nei tarpdančių šepetėliai**. Pagerina dantenų būklę vos per 2 savaites**.

Lengvai pildomas 250 ml vandens rezervuaras, užtikrinantis visišką valymą per 60 sekundžių***

Lengvai pildomas 250 ml vandens rezervuaras, užtikrinantis visišką valymą per 60 sekundžių***

Lengvai pildomas, nuimamas 250 ml vandens rezervuaras talpina pakankamai vandens visai 60 sekundžių sesijai, o „Deep Clean“ režimu – net iki 90 sekundžių. Nebereikės sustoti, kad papildytumėte vandens rezervuarą! Prieš kitą naudojimą pasukite, kad nuimtumėte rezervuarą, ir pripildykite jį iš viršaus arba tiesiog naudokite pildymo angą šone. Po naudojimo palikite angą atvirą, kad ji lengviau išdžiūtų.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

Supraskite produktų apžvalgas

4.5

iš 5

165

Atsiliepimai

87%

Rekomenduoja šį gaminį

5
4
3
2
1

Snaigė45

06/02/2025

Lietuva

Puikus prietaisas

Labai patiko šis irigatorius, nes juo naudotis itin paprasta, vandens talpa puikaus dydžio. Daiktas labai patogus kelionėms, nes neužima daug vietos, rekomenduoju.

Argumentai už

kompaktiškas

Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3826/33 Burnos irigatorius

Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3826/33 Burnos irigatorius

Skatuve

20/01/2025

Latvija

Izcila izvēle mutes dobuma kopšanai!

Mana ierīces lietošanas pieredze ir lieliska un katru reizi jūtos kā pēc higiēnista apmeklējuma. Tā kā bieži esmu ceļā, man ir svarīgi, ka savu Power Flosser varu ielikt somiņā un paņemt līdzi uz koncertiem un ceļojumiem, tāpēc tas ir piemērots tiem kas meklē kompaktas ierīces. Viegli un intuitīvi lietojams, bez sarežģītām instrukcijām vai norādēm. Dažādi spiediena režīmi, lai pielāgotos lietotāja vēlmēm. Esmu apmierināta un iesaku ierīci arī citiem.

Argumentai už

Viegls, ērti lietojams, kompakts produkts.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Mutes dobuma irigators

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Mutes dobuma irigators

Maddie77

19/12/2024

Latvija

Neatņemama ikdienas sastāvdaļa

Biju pat pārsteigta par to, cik irigators tiešām prasmīgi iztīra visas grūti aizsniedzamās vietas un zobu starpas. Ņemot vērā to, ka man ir zobu implanti, tad mutes higiēnai pievēršu papildu rūpes un šis irigators tiešām ļoti atvieglo manu ikdienu. Viegli regulējama intensitāte un ļoti patīk arī tas, ka komplektā bija divi dažādi uzgaļi.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Mutes dobuma irigators

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Mutes dobuma irigators

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Atsakomybės apribojimai

  1. Laboratorinio tyrimo duomenimis, naudojant „Quad Stream“ antgalį iki 6 mm giliose dantenų kišenėse

  2. JAV tyrimas, 372 dalyviai, 2022 m.

  3. „Clean“ režimu

  4. pagal 1 valymo sesiją per dieną, trunkančią 1 minutę

  5. „In vitro“ tyrimo metu. Faktiniai rezultatai gali skirtis

  6. Laboratorinio tyrimo duomenimis, palyginti su „Classic Jet“ antgaliu. Faktiniai rezultatai gali skirtis

  7. „Deep Clean“ režimu