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„Quad Stream“ technologija
Pašalina iki 99 % apnašų iš po dantenų linijos*
Pašalina apnašas iki 2 kartų veiksmingiau nei tarpdančių šepetėliai**
2 režimai ir 3 intensyvumo nustatymai
40 dienų akumuliatoriaus veikimo laikas****
„Quad Stream“ technologija su unikaliu X formos antgaliu leidžia švelniai nuvalyti didesnį plotą, įdedant mažiau pastangų. Švelnūs, bet veiksmingi srautai yra tiksliai nukreipti taip, kad pasiektų vietas, kurių neįmanoma pasiekti vien dantų šepetėliu – tiesiai į tas kišenes, esančias 6 mm po dantenų linija, kur gali kauptis apnašos, ir švelniai bei lengvai pašalina iki 99 % apnašų*.
Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad „Quad Stream“ technologija užtikrina geresnę dantenų būklę. „Sonicare“ belaidis Power Flosser 3000“ pašalina apnašas iki 2 kartų veiksmingiau nei tarpdančių šepetėliai**. Pagerina dantenų būklę vos per 2 savaites**.
Lengvai pildomas, nuimamas 250 ml vandens rezervuaras talpina pakankamai vandens visai 60 sekundžių sesijai, o „Deep Clean“ režimu – net iki 90 sekundžių. Nebereikės sustoti, kad papildytumėte vandens rezervuarą! Prieš kitą naudojimą pasukite, kad nuimtumėte rezervuarą, ir pripildykite jį iš viršaus arba tiesiog naudokite pildymo angą šone. Po naudojimo palikite angą atvirą, kad ji lengviau išdžiūtų.
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4.5
iš 5
165
Atsiliepimai
87%
Rekomenduoja šį gaminį
Snaigė45
06/02/2025
Lietuva
Puikus prietaisas
Labai patiko šis irigatorius, nes juo naudotis itin paprasta, vandens talpa puikaus dydžio. Daiktas labai patogus kelionėms, nes neužima daug vietos, rekomenduoju.
Argumentai už
kompaktiškas
Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3826/33 Burnos irigatorius
Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3826/33 Burnos irigatorius
Skatuve
20/01/2025
Latvija
Izcila izvēle mutes dobuma kopšanai!
Mana ierīces lietošanas pieredze ir lieliska un katru reizi jūtos kā pēc higiēnista apmeklējuma. Tā kā bieži esmu ceļā, man ir svarīgi, ka savu Power Flosser varu ielikt somiņā un paņemt līdzi uz koncertiem un ceļojumiem, tāpēc tas ir piemērots tiem kas meklē kompaktas ierīces. Viegli un intuitīvi lietojams, bez sarežģītām instrukcijām vai norādēm. Dažādi spiediena režīmi, lai pielāgotos lietotāja vēlmēm. Esmu apmierināta un iesaku ierīci arī citiem.
Argumentai už
Viegls, ērti lietojams, kompakts produkts.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Mutes dobuma irigators
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Mutes dobuma irigators
Maddie77
19/12/2024
Latvija
Neatņemama ikdienas sastāvdaļa
Biju pat pārsteigta par to, cik irigators tiešām prasmīgi iztīra visas grūti aizsniedzamās vietas un zobu starpas. Ņemot vērā to, ka man ir zobu implanti, tad mutes higiēnai pievēršu papildu rūpes un šis irigators tiešām ļoti atvieglo manu ikdienu. Viegli regulējama intensitāte un ļoti patīk arī tas, ka komplektā bija divi dažādi uzgaļi.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Mutes dobuma irigators
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Mutes dobuma irigators
Laboratorinio tyrimo duomenimis, naudojant „Quad Stream“ antgalį iki 6 mm giliose dantenų kišenėse
JAV tyrimas, 372 dalyviai, 2022 m.
„Clean“ režimu
pagal 1 valymo sesiją per dieną, trunkančią 1 minutę
„In vitro“ tyrimo metu. Faktiniai rezultatai gali skirtis
Laboratorinio tyrimo duomenimis, palyginti su „Classic Jet“ antgaliu. Faktiniai rezultatai gali skirtis
„Deep Clean“ režimu