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Nutraukta gamyba
HX3651/12
HX365LB
Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas
Technologija „Sonic“
„Quadpacer“ ir „Smartimer“ laikmačiai
Plonas ir ergonomiškas dizainas
14 dienų baterijos veikimo laikas
Stiprios šerelių vibracijos įterpia mikroburbuliukus giliai tarp dantų ir išilgai dantenų linijos, kad suteiktų gaivumo pojūtį. Vos per 2 minutes tai prilygsta dviejų mėnesių valymui rankiniu būdu. ** 31 000 šepetėlio judesių per minutę švelniai išvalo dantis, suskaido apnašas ir jas pašalina, kad kasdien galėtumėte kruopščiai išsivalyti dantis.
Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad elektrinis dantų šepetėlis „Sonicare“ su pažangia „Sonicare“ technologija 3 kartus geriau pašalina apnašas* nei rankinis dantų šepetėlis. Jis pašalina apnašas nuo dantų ir išilgai dantenų linijos, tuo pačiu apsaugodamas dantenas.
„Sonicare“ dantų šepetėlis kruopščiai valo dantis ir dantenas. Švelnios, tačiau galingos „Sonic“ technologijos vibracijos užtikrina išskirtinę švarą, tuo pačiu švelniai valo dantis ir dantenas.
4.8
iš 5
143
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Gbudzikowski
13/04/2026
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Znakomita i prosta
Szczoteczka absolutnie spełnia swoje zadania. Prosta obsługa, timer sygnalizuje co 30 sec. Cały 2 minutowy cykl. Godna polecenia.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2100 Series HX3651/12 Szczoteczka soniczna
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2100 Series HX3651/12 Szczoteczka soniczna
Smigi5678
26/03/2026
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Na czas
Delikatna na wrażliwe zęby, wiesz kiedy skończyc dzięki czasowemu wyłączenia
Argumentai už
Czas
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 1100 Series HX3641/11 Sonic electric toothbrush
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 1100 Series HX3641/11 Sonic electric toothbrush
Kapibara88
30/11/2025
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Świetny wybór w dobrej cenie .
Zakupiłem na szybko i trafiłem w dobrej promocji.To jest kolejna szczoteczka Philips i po raz kolejny jestem zadowolony . Lekka , w miarę cicha , kompatybilna z etui i wcześniejszymi akcesoriami od wcześniejszej szczoteczki ..
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2100 Series HX3651/13 Szczoteczka soniczna
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2100 Series HX3651/13 Szczoteczka soniczna
Palyginti su rankiniu dantų šepetėlį sveikesniems dantims ir dantenoms
Individualūs rezultatai gali skirtis
Duomenys faile.
remiantis dviejų minučių valymo procedūromis du kartus per dieną, taikant standartinį režimą