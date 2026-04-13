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  • Sudie rankiniam šepetėliui. Pasisveikinkit su technolog. „Sonic“.
  • Sudie rankiniam šepetėliui. Pasisveikinkit su technolog. „Sonic“.
  • Sudie rankiniam šepetėliui. Pasisveikinkit su technolog. „Sonic“.
  • Sudie rankiniam šepetėliui. Pasisveikinkit su technolog. „Sonic“.
  • Sudie rankiniam šepetėliui. Pasisveikinkit su technolog. „Sonic“.
  • Sudie rankiniam šepetėliui. Pasisveikinkit su technolog. „Sonic“.
  • Sudie rankiniam šepetėliui. Pasisveikinkit su technolog. „Sonic“.
  • Sudie rankiniam šepetėliui. Pasisveikinkit su technolog. „Sonic“.
  • Sudie rankiniam šepetėliui. Pasisveikinkit su technolog. „Sonic“.
  • Sudie rankiniam šepetėliui. Pasisveikinkit su technolog. „Sonic“.
  • Sudie rankiniam šepetėliui. Pasisveikinkit su technolog. „Sonic“.
  • Sudie rankiniam šepetėliui. Pasisveikinkit su technolog. „Sonic“.
  • Sudie rankiniam šepetėliui. Pasisveikinkit su technolog. „Sonic“.
  • Sudie rankiniam šepetėliui. Pasisveikinkit su technolog. „Sonic“.

Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare 2100 Series„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

HX3651/12

HX365LB

4.8
| (143) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Sudie rankiniam šepetėliui. Pasisveikinkit su technolog. „Sonic“.
Šepetėlis su integruota „Sonic“ technologija švelniai pašalina apnašas iki 3 k. geriau* nei rankinis dantų šepetėlis.
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Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas

Pašalina iki 3 k. daugiau apnašų*

Sudie rankiniam šepetėliui. Pasisveikinkit su technolog. „Sonic“.

  • Technologija „Sonic“

  • „Quadpacer“ ir „Smartimer“ laikmačiai

  • Plonas ir ergonomiškas dizainas

  • 14 dienų baterijos veikimo laikas

Mūsų pažangi technologija valo veiksmingai, tačiau švelniai

Mūsų pažangi technologija valo veiksmingai, tačiau švelniai

Stiprios šerelių vibracijos įterpia mikroburbuliukus giliai tarp dantų ir išilgai dantenų linijos, kad suteiktų gaivumo pojūtį. Vos per 2 minutes tai prilygsta dviejų mėnesių valymui rankiniu būdu. ** 31 000 šepetėlio judesių per minutę švelniai išvalo dantis, suskaido apnašas ir jas pašalina, kad kasdien galėtumėte kruopščiai išsivalyti dantis.

Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei rankinis dantų šepetėlis*

Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei rankinis dantų šepetėlis*

Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad elektrinis dantų šepetėlis „Sonicare“ su pažangia „Sonicare“ technologija 3 kartus geriau pašalina apnašas* nei rankinis dantų šepetėlis. Jis pašalina apnašas nuo dantų ir išilgai dantenų linijos, tuo pačiu apsaugodamas dantenas.

Saugus ir švelnus naudoti

Saugus ir švelnus naudoti

„Sonicare“ dantų šepetėlis kruopščiai valo dantis ir dantenas. Švelnios, tačiau galingos „Sonic“ technologijos vibracijos užtikrina išskirtinę švarą, tuo pačiu švelniai valo dantis ir dantenas.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

143

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

13/04/2026

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Znakomita i prosta

Szczoteczka absolutnie spełnia swoje zadania. Prosta obsługa, timer sygnalizuje co 30 sec. Cały 2 minutowy cykl. Godna polecenia.

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2100 Series HX3651/12 Szczoteczka soniczna

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2100 Series HX3651/12 Szczoteczka soniczna

26/03/2026

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Na czas

Delikatna na wrażliwe zęby, wiesz kiedy skończyc dzięki czasowemu wyłączenia

Argumentai už

Czas

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 1100 Series HX3641/11 Sonic electric toothbrush

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 1100 Series HX3641/11 Sonic electric toothbrush

30/11/2025

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Świetny wybór w dobrej cenie .

Zakupiłem na szybko i trafiłem w dobrej promocji.To jest kolejna szczoteczka Philips i po raz kolejny jestem zadowolony . Lekka , w miarę cicha , kompatybilna z etui i wcześniejszymi akcesoriami od wcześniejszej szczoteczki ..

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2100 Series HX3651/13 Szczoteczka soniczna

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2100 Series HX3651/13 Szczoteczka soniczna

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su rankiniu dantų šepetėlį sveikesniems dantims ir dantenoms

  2. Individualūs rezultatai gali skirtis

  3. Duomenys faile.

  4. remiantis dviejų minučių valymo procedūromis du kartus per dieną, taikant standartinį režimą