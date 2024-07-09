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Elektriniai dantų šepetėliai
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„Philips“ Sonicare 2100 Series „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HX3651/12
HX365LB
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ES atitikties deklaracija - English (US)
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Kodėl prie gaminio nepridedamas adapteris?
Philips SonicareUSB-A maitinimo adapteris
Sunku uždėti arba nuimti dantų šepetėlio galvutę.
„Philips Sonicare“ dantų šepetėlis labai garsiai veikia
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