30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
HX3673/14
HX367BK
Gali būti
30 dienų pinigų grąžinimo
Papildoma garantija +1 metai
Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas
Technologija „Sonic“
Spaudimo jutiklis
„Quadpacer“ ir „Smartimer“ laikmačiai
Plonas ir ergonomiškas dizainas
Stiprios šerelių vibracijos įterpia mikroburbuliukus giliai tarp dantų ir išilgai dantenų linijos, kad suteiktų gaivumo pojūtį. Vos per 2 minutes tai prilygsta dviejų mėnesių valymui rankiniu būdu. ** 31 000 šepetėlio judesių per minutę švelniai išvalo dantis, suskaido apnašas ir jas pašalina, kad kasdien galėtumėte kruopščiai išsivalyti dantis.
Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad elektrinis dantų šepetėlis „Sonicare“ su pažangia „Sonicare“ technologija 3 kartus geriau pašalina apnašas* nei rankinis dantų šepetėlis. Jis pašalina apnašas nuo dantų ir išilgai dantenų linijos, tuo pačiu apsaugodamas dantenas.
Integruotas spaudimo jutiklis automatiškai nustato, kai spaudžiate per stipriai, įspėja ir automatiškai sumažina dantų šepetėlio vibracijas, kad padėtų apsaugoti dantenas. Dantų šepetėlis skleis pulsuojantį garsą kaip priminimą, kad reikia sumažinti spaudimą. 7 iš 10 žmonių teigė, kad ši funkcija padėjo jiems geriau valyti dantis.
Supraskite produktų apžvalgas
4.8
iš 5
147
Atsiliepimai
96%
96 Rekomenduoja šį gaminį
Zobmīle
02/05/2024
Latvia
Patvirtintas pirkėjas
Elektriskā zobu birste - neaizstājama
Neaizstājama ikdienas mutes higiēnas sastāvdaļa. Lieliski tīra. Nodrošina visas nepieciešamās funkcijas. Ilgnoturīga baterija, uzlāde jānodrošina reizi nedēļā. Zobu birstes futlāris un USB ports uzlādei aizņem mazāk vietas un ir ērts ceļojumos.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3100 series HX3673/14 Sonic elektriskā zobu birste
Pinkberry
20/10/2023
Estonia
Patvirtintas pirkėjas
Mugav
Ostsin hambaharja teismelisele. Ta ütles, et ta hambad pole veel iialgi nii puhtad olnud :)
Argumentai už
Mugav, efektiivne, vaikne
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3100 series HX3673/13 Elektriline Sonic-hambahari
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3100 series HX3673/13 Elektriline Sonic-hambahari
DagaZ1
06/02/2026
Poland
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Rewelacyjny zakup ; ))
Szczoteczka kupiona na prezent dla córki. Zmieniła tradycyjną na soniczną philips i jest bardzo zadowolona. Szczoteczka doskonale domywa zęby, jednocześnie masując dziąsła. Posiadamy (rodzice) również szczoteczki soniczne philips (posiadają dodatkowo funkcję masażu oraz wybielania) od wielu lat i jesteśmy bardzo zadowoleni : )))
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3100 series HX3673/11 Szczoteczka soniczna
Palyginti su rankiniu dantų šepetėlį sveikesniems dantims ir dantenoms
Individualūs rezultatai gali skirtis
Duomenys faile.
remiantis dviejų minučių valymo procedūromis du kartus per dieną, taikant standartinį režimą