30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
„Quad Stream“ technologija
Impuls. srovės nukreipia tinkama linkme
Unikalios „X“ formos „Quad Stream“ antgalis atskiria srovę į 4 vandens sroves, kurios apima didesnį plotą tarp dantų ir išilgai dantenų linijos. Išvalykite greičiau, giliau ir nevargdami su dantų siūlu.
Švelnūs vandens impulsai padeda judėti nuo danties prie danties naudojant režimą „Deep Clean“, todėl tinkamai išsivalysite kiekvieną kartą.
Pasirinkite jūsų šypsenai tinkančią švarą. Režimas „Clean“ užtikrina nepertraukiamą srovę, skirtą efektyviam kasdieniam valymui. „Deep Clean“ impulsai skirti valyti kruopščiau. Intensyvumo lygis reguliuojamas taip, kad jaustumėtės maloniai.
Supraskite produktų apžvalgas
4.7
iš 5
201
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
zngee
02/02/2025
Lietuva
Patogus naudoti, gerai išvalo tarpdančius, švari burna jaučiasi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Burnos irigatorius
Grazi Sypsena
04/03/2024
Lietuva
Priemone uztikrinanti burnos higienos prieziura
Buvau skeptiskai nusiteikusi kol nepradejau naudoti. Tai tapo kasdieninis ritualas ne pakeiciantis siula, vieno danties sepeteli, o papildantis visa burnos higienos rituala. Paprasta ir patogu naudoti, kelios skirtingos sroves, intensyvumai, keli skirtingi antgaliai. Turintys reikalu su breketais ar kapomis tikrai pajus ypatinga svara burnoje.
Argumentai už
Lengva pakrauti, lengva veziotis, keli antgaliai,
Argumentai prieš
Nerasta
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Burnos irigatorius
Švarūs dantys
18/12/2023
Lietuva
Philips irigatorius puikus
Irigatorius - puikus! Naudojuosi juo kiekviena vakara, isgèrus juodos kavos ar vyno. Naudotis labai paprasta, neskausminga, atgaivina. Beveik pamirsau tarpdanciy siulus. Šis prietaisas yra galingas ir efektyvus, leidziantis valyti sunkiai pasiekiamas vietas tarp dantų. Philips Power Flosser yra lengvas, kompaktiskas ir patogus naudoti. Rekomenduoju
Argumentai už
Neužima daug vietos
Argumentai prieš
Nera
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Burnos irigatorius
„In vitro“ tyrimo metu. Faktiniai rezultatai gali skirtis.