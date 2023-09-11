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„Power Flosser“
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„Philips“ Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Burnos irigatorius
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HX3826/33
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ES atitikties deklaracija
Philips SonicareUSB-A maitinimo adapteris
F1 Standard nozzleBurnos irigatoriaus antgalis
F3 Quad Stream nozzleBurnos irigatoriaus antgalis
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