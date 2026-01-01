Paieškos terminai

    Philips Sonicare 1100 Įkraunamas dantų šepetėlis

    HX3901/03

    Būtina priežiūra sveikiems dantims ir dantenoms

    Lengvai pereikite prie dantų valymo elektriniu šepetėliu su „Philips Sonicare 1000 Series“. Pašalinkite iki 3 kartų daugiau apnašų nei su paprastu dantų šepetėliu

    Philips Sonicare 1100 Įkraunamas dantų šepetėlis

    Būtina priežiūra sveikiems dantims ir dantenoms

    Švelniai pašalina iki 3 kartų daugiau apnašų*

    • Švelniai pašalina 3 kartus daugiau apnašų
    • Easy Start
    • „SmartTimer“ ir „QuadPacer“
    • 14 dienų baterijos veikimo laikas
    Šis elektrinis dantų šepetėlis komplektuojamas su mūsų „InterCare“ šepetėlio galvute. Ypač ilgi šereliai padeda pašalinti daugiau apnašų iš tarpdančių ir sunkiai pasiekiamų vietų.

    Dantų šepetėliai „Philips Sonicare“ valo švelniai, bet efektyviai, o dantis ir dantenas prižiūri iki 31 tūkst. šerelių judesių. „Sonicare Fluid Action“ palaiko šerelius, kad šie valytų, skystį nukreipdami giliai tarp dantų ir palei dantenų liniją.

    „Sonicare“ programa „Easy-start“ skirta pradedantiesiems valyti dantis elektriniu šepetėliu. Programa suteikia galimybę per pirmuosius 14 valymų laipsniškai ir švelniai didinti valymo galią.

    Pasinaudokite „Sonicare“ valymo laikmačiais ir pagerinkite savo seanso laiką. Kas 30 sekundžių „BrushPacer“ paragins jus išvalyti naują vietą. Po 2 minučių „SmartTimer“ parodys, kad seansas baigtas.

    Vieną kartą visiškai įkrovus šepetėlį, galėsite iki 14 dienų reguliariai juo valytis, todėl dantų valymo rutina taps dar patogesnė.

    Techninės savybės

    • Intensyvumo nustatymai

      Vidutinis
      Valymui kasdien

    • Maitinimas

      Įtampa
      Kietosios dalelės DC5V

    • Techniniai duomenys

      Baterija
      Pakartotinai įkraunama
      Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio)
      Iki 14 dienų
      Baterijos tipas
      Ličio jonų

    • Dizainas ir apdaila

      Spalva
      Mėlyna „Marine Blue“

    • Techninė priežiūra

      Garantija
      2-jų metų ribota garantija

    • Lengva naudoti

      Rankenėlė
      Plonas ir ergonomiškas dizainas
      Rankenos suderinamumas
      Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės
      Baterijos indikatorius
      Indikatorius parodo baterijos įkrovą
      Laikmatis
      „SmarTimer“ ir „Quadpacer“

    • Pridėti priedai

      Rankenėlė
      1 1100 įkraunamas dantų šepetėlis
      Šepetėlio galvutė
      1 „InterCare“
      Įkroviklis
      1 Įkrovimo laidas

    • Valymo veiksmingumas

      Apnašų pašalinimas
      Pašalina iki 3 k. daugiau apnašų*

    • Režimai

      „Clean“
      Išskirtiniam valymui kasdien

    Gaukite šio gaminio palaikymą

    Raskite patarimų apie gaminius, DUK, naudotojo vadovus bei saugos ir atitikties informaciją.

    • palyginti su paprastu dantų šepetėliu

