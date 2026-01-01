Paieškos terminai

    Philips Sonicare 4100 Įkraunamas dantų šepetėlis

    HX4041/48

    Būtina priežiūra sveikiems dantims ir dantenoms

    Lengvai pereikite prie dantų valymo elektriniu šepetėliu su „Philips Sonicare 4000 Series“. Pašalinkite iki 5 kartų daugiau apnašų nei su paprastu dantų šepetėliu

    Philips Sonicare 4100 Įkraunamas dantų šepetėlis

    Būtina priežiūra sveikiems dantims ir dantenoms

    Švelniai pašalina iki 5 kartų daugiau apnašų*

    • Švelniai pašalina 5 kartus daugiau apnašų
    • Spaudimo jutiklis
    • 4 dantų valymo nustatymų
    • Easy Start
    • 21 dienų baterijos veikimo laikas
    Švelniai pašalina iki 5 kartų daugiau apnašų*

    Švelniai pašalina iki 5 kartų daugiau apnašų*

    Šis elektrinis dantų šepetėlis komplektuojamas su mūsų W šepetėlio galvute. Jos tankūs šereliai pašalina iki 5 kartų daugiau apnašų, o visa burna tampa gaiviai švari.

    Sonicare Fluid Action

    Sonicare Fluid Action

    Dantų šepetėliai „Philips Sonicare“ valo švelniai, bet efektyviai, o dantis ir dantenas prižiūri iki 31 tūkst. šerelių judesių. „Sonicare Fluid Action“ palaiko šerelius, kad šie valytų, skystį nukreipdami giliai tarp dantų ir palei dantenų liniją.

    Apsaugokite dantenas su slėgio jutikliu

    Apsaugokite dantenas su slėgio jutikliu

    Dažnai dantys valomi spaudžiant per stipriai, todėl šis „Philips Sonicare“ dantų šepetėlis turi slėgio jutiklį su haptiniu grįžtamuoju ryšiu, kuris nustato pernelyg didelį spaudimą. Jei valote dantis per stipriai, šepetėlis apie tai praneš švelniu vibravimu, primindamas, kad reikia sumažinti spaudimą, kad dantenos būtų apsaugotos.

    Pasirinkite jums tinkamiausią valymo režimą

    Pasirinkite jums tinkamiausią valymo režimą

    Mėgaukitės maloniu valymu pasirinkę vieną iš 4 intensyvumo nuostatų. Pasirinkite „Gentle“ arba „Clean“ režimą bei vieną iš dviejų intensyvumo nustatymų. Nesvarbu, ar norite valyti energingiau, ar sutelkti dėmesį į tam tikrą sritį – galite tai padaryti.

    Lengvas perėjimas prie elektrinio šepetėlio

    Lengvas perėjimas prie elektrinio šepetėlio

    „Sonicare“ programa „Easy-start“ skirta pradedantiesiems valyti dantis elektriniu šepetėliu. Programa suteikia galimybę per pirmuosius 14 valymų laipsniškai ir švelniai didinti valymo galią.

    Valymo sesijos su nurodymais

    Valymo sesijos su nurodymais

    Pasinaudokite „Sonicare“ valymo laikmačiais ir pagerinkite savo seanso laiką. Kas 30 sekundžių „BrushPacer“ paragins jus išvalyti naują vietą. Po 2 minučių „SmartTimer“ parodys, kad seansas baigtas.

    21 dienų baterijos veikimo laikas

    21 dienų baterijos veikimo laikas

    Vieną kartą visiškai įkrovus šepetėlį, galėsite iki 21 dienų reguliariai juo valytis, todėl dantų valymo rutina taps dar patogesnė.

    Techninės savybės

    • Intensyvumo nustatymai

      Žemas
      Jautriems dantims ir dantenoms

    • Intensyvumo nustatymai

      Vidutinis
      Valymui kasdien

    • Maitinimas

      Įtampa
      100–240 V

    • Techniniai duomenys

      Baterija
      Pakartotinai įkraunama
      Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio)
      21 diena
      Baterijos tipas
      Ličio jonų
      Energijos sąnaudos
      Budėjimo režimu be ekrano <0,5 W (automatiškai pasiekiamas per 1 minutę)

    • Dizainas ir apdaila

      Spalva
      Mėlyna „Marine Blue“

    • Techninė priežiūra

      Garantija
      2-jų metų ribota garantija

    • Lengva naudoti

      Rankenėlė
      Plonas ir ergonomiškas dizainas
      Baterijos indikatorius
      Šviečianti piktograma rodo baterijos veikimo trukmę
      Rankenos suderinamumas
      Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės
      Laikmatis
      „SmarTimer“ ir „Quadpacer“

    • Pridėti priedai

      Rankenėlė
      1 4100 įkraunamas šepetėlis
      Šepetėlio galvutė
      1 „Optimal White W“
      Įkroviklis
      1

    • Valymo veiksmingumas

      Apnašų pašalinimas
      Pašalina iki 5 k. daugiau apnašų*

    • Režimai

      „Clean“
      Išskirtiniam valymui kasdien
      „Gum Health“
      Švelniai masažuoja dantenas

    • palyginti su paprastu dantų šepetėliu

