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Dantų šepetėlių galvutės
Visos serijos
„Philips“ Sonicare For Kids Standartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HX6042/33
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Visi (2)
Kodėl tarp mano šepetėlio galvutės ir rankenos yra tarpas?
Kuri šepetėlio galvutė tinka mano „Sonicare“ dantų šepetėliui?
Mano „Sonicare“ dantų šepetėlio galvutė nukrenta
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