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Nutraukta gamyba
2 vnt.
Standartinis dydis
Įstatoma
Švelnaus vaikams skirto valymo
„Philips Sonicare For Kids“ standartinė šepetėlio galvutė yra lenktos formos, kas prisitaikytų prie vaikų nuo 7 metų dantų, o minkšti šereliai užtikrina švelnų valymą. Be to, guminis liejinys kitoje šepetėlio galvutės pusėje garantuoja saugesnį ir patogesnį valymą. Taip pat galima rinktis ir mažesnį, kompaktišką dydį, skirtą vaikams nuo 4 metų.
Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad „Philips Sonicare For Kids“ šepetėlio galvutė puikiai pašalina apnašas, palyginti su paprastu dantų šepetėliu. Pradėkite rūpintis vaikų dantų apsauga nuo ėduonies, kad vizitai pas odontologą nekeltų rūpesčių. Garantuojame geresnį apnašų pašalinimą arba grąžinsime pinigus.
Mūsų „Sonic“ leidžia pajusti visus privalumus per ribotą laiką, kai jūsų vaikas valosi dantis, ugdo sveikus įpročius ir tobulina dantų valymo techniką.
5.0
iš 5
62
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Ewa J91
12/11/2023
Polska
Polecam!
Moja córka wcześniej nie chętnie myła zęby, odkąd używamy szczoteczki sonicznej i właśnie tych końcówek mycie zębów stało się przyjemnością. Bardzo miękkie, idealne dla dzieci, nie podrażniają dziąseł. Moim zdaniem najlepsze 👌
Argumentai už
Miękkie, nie podrażniają dziąseł
Argumentai prieš
Bez wad
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat
Ania frejkove
10/11/2023
Polska
Miękka idealna dla dzieci
Bardzo polecam końcówkę dla dzieci, jest Ona zabezpieczona gumą, tak aby przy przypadkowym dotknięciu zębami dziecko nie czuło się niekomfortowo. Włosie jest miękkie i jego uformowanie skutecznie wymiata wszystko z zębów i szczelin, zęby są ładnie wyczyszczone. Synek chętnie po nią sięga więc to najlepsza opinia.
Argumentai už
Delikatna, posiada zabezpieczenie gumowe, uformowanie dobrze wymiata wszystko ze szczelin
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat
Mamcianieidealna
10/11/2023
Polska
Uczymy zdrowych nawyków
Moje dzieci nie lubią myć zębów zwykłymi szoteczkami. A dzięki końcówką do szczoteczki Philips Sonicare For Kids mycie zębów stało się przyjemnością. Końcówka ma wyprofilowany kształt, który dopasowuje się do zębów dzieci. Ma miękkie włosie, które umożliwia łagodne czyszczenie. A czas, który dzieci spędzają na myciu jest zębów jest znacznie krótszy dzięki technologii, która umożliwia maksymalne wykorzystanie ograniczonego czasu, jaki dzieci spędzają na szczotkowaniu zębów. Pomaga budować zdrowe nawyki i doskonalić technikę szczotkowania.
Argumentai už
Dokładność szczotkowania
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat
Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis