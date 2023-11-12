Moja córka do tej pory nie przepadała za myciem zębów , dzięki tym końcówka do szczoteczki zmieniło się to . To co jest dla niej ważne, końcówki nie są twarde i nie przyjemne jak to było przy innych szczoteczkach . Docierają w każde miejsce , idealnie oczyszczają , zęby są gładkie , znacznie bielsze i przyjemniejsze niż były przy innych szczoteczkach.