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  • Nepriekaištingai išvalyti dantys per kelias sekundes.*
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  • Nepriekaištingai išvalyti dantys per kelias sekundes.*
  • Nepriekaištingai išvalyti dantys per kelias sekundes.*
  • Nepriekaištingai išvalyti dantys per kelias sekundes.*
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  • Nepriekaištingai išvalyti dantys per kelias sekundes.*
  • Nepriekaištingai išvalyti dantys per kelias sekundes.*

Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare For KidsStandartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės

HX6042/33

5
| (62) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Nepriekaištingai išvalyti dantys per kelias sekundes.*
Dantų šepetėlio „Sonicare for Kids“ galvutė sukurta mažoms burnytėms ir augantiems dantukams. Ji tinka tik įkraunamam „For Kids“ dantų šepetėliui, kurį saugu ir malonu naudoti. Vaikams jis patinka ir padeda formuoti įpročius.
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Valo ir apsaugo šypsenas, vaikams nuo 7 metų

Nepriekaištingai išvalyti dantys per kelias sekundes.*

  • 2 vnt.

  • Standartinis dydis

  • Įstatoma

  • Švelnaus vaikams skirto valymo

Nuo 7 metų

Nuo 7 metų

„Philips Sonicare For Kids“ standartinė šepetėlio galvutė yra lenktos formos, kas prisitaikytų prie vaikų nuo 7 metų dantų, o minkšti šereliai užtikrina švelnų valymą. Be to, guminis liejinys kitoje šepetėlio galvutės pusėje garantuoja saugesnį ir patogesnį valymą. Taip pat galima rinktis ir mažesnį, kompaktišką dydį, skirtą vaikams nuo 4 metų.

Iki 75 % efektyvesnis valymas, palyginti su įprastu dantų šepetėliu

Iki 75 % efektyvesnis valymas, palyginti su įprastu dantų šepetėliu

Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad „Philips Sonicare For Kids“ šepetėlio galvutė puikiai pašalina apnašas, palyginti su paprastu dantų šepetėliu. Pradėkite rūpintis vaikų dantų apsauga nuo ėduonies, kad vizitai pas odontologą nekeltų rūpesčių. Garantuojame geresnį apnašų pašalinimą arba grąžinsime pinigus.

Nepriekaištingas valymas optimizuoja kiekvieną sekundę

Nepriekaištingas valymas optimizuoja kiekvieną sekundę

Mūsų „Sonic“ leidžia pajusti visus privalumus per ribotą laiką, kai jūsų vaikas valosi dantis, ugdo sveikus įpročius ir tobulina dantų valymo techniką.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

62

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

12/11/2023

Polska

Polska

Polecam!

Moja córka wcześniej nie chętnie myła zęby, odkąd używamy szczoteczki sonicznej i właśnie tych końcówek mycie zębów stało się przyjemnością. Bardzo miękkie, idealne dla dzieci, nie podrażniają dziąseł. Moim zdaniem najlepsze 👌

Argumentai už

Miękkie, nie podrażniają dziąseł

Argumentai prieš

Bez wad

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat

10/11/2023

Polska

Polska

Miękka idealna dla dzieci

Bardzo polecam końcówkę dla dzieci, jest Ona zabezpieczona gumą, tak aby przy przypadkowym dotknięciu zębami dziecko nie czuło się niekomfortowo. Włosie jest miękkie i jego uformowanie skutecznie wymiata wszystko z zębów i szczelin, zęby są ładnie wyczyszczone. Synek chętnie po nią sięga więc to najlepsza opinia.

Argumentai už

Delikatna, posiada zabezpieczenie gumowe, uformowanie dobrze wymiata wszystko ze szczelin

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat

10/11/2023

Polska

Polska

Uczymy zdrowych nawyków

Moje dzieci nie lubią myć zębów zwykłymi szoteczkami. A dzięki końcówką do szczoteczki Philips Sonicare For Kids mycie zębów stało się przyjemnością. Końcówka ma wyprofilowany kształt, który dopasowuje się do zębów dzieci. Ma miękkie włosie, które umożliwia łagodne czyszczenie. A czas, który dzieci spędzają na myciu jest zębów jest znacznie krótszy dzięki technologii, która umożliwia maksymalne wykorzystanie ograniczonego czasu, jaki dzieci spędzają na szczotkowaniu zębów. Pomaga budować zdrowe nawyki i doskonalić technikę szczotkowania.

Argumentai už

Dokładność szczotkowania

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat

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Atsakomybės apribojimai

  1. Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis