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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
2 vnt.
Standartinis dydis
Įstatoma
Jautriems dantims ir dantenoms
Kliniškai įrodyta, kad tankūs, aukštos kokybės šereliai pašalina daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis
„Philips Sonicare sensitive“ šepetėlio galvutė turi itin minkštus šerelius švelniam, veiksmingam valymui. Kontūriniai šereliai prisitaiko prie dantų formos, kad valytumėte itin švelniai. Taip pat yra ir mažesnio, kompaktiško dydžio tiksliam valymui.
Šepetėlio galvutė „Sensitive“ puikiai tiks bet kuriai dantų šepetėlio rankenai „Philips Sonicare“, išskyrus „PowerUp Battery“ ir „Essence“. Tiesiog įstatykite ir nuimkite; jas lengva keisti ir lengva su jomis valytis dantis.
4.8
iš 5
102
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
lapcija
12/12/2022
Latvija
Draugs jutīgām zobu smaganām
Vairāki uzgaļi dod iespēju vienu un to pašu zobubirsti izmantot vairākiem cilvēkiem - ikdienā, nomainot uzgaļus, zobbirsti izmantoju es un mans vīrs. Uzgaļi paredzēti īpaši jutīgiem zobiem un smaganām - ar daudzām citām zobubirstēm/ uzgaļiem manas zobu smaganas asiņo, taču ne ar šiem, kas ir īpaši maigi un saudzējoši.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi
gunchuks
27/12/2017
Latvija
ērti uzgaļi
Ļoti ērti un viegli maināmi uzgaļi, ko var izmantot visa ģimene.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi
Maria Janiak
10/01/2023
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Suoer
Produkt super, wspaniały , doskonały , nie zastąpiony w codziennej pielęgnacji
Argumentai už
Doskonały
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej