GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

„Philips“ Sonicare S Sensitive Standartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės

Nutraukta gamyba

Palaikymas

„Philips“ Sonicare S SensitiveStandartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės

HX6052/07

„Philips“ Sonicare S Sensitive Standartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Dažnai užduodami klausimai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Garantija ir techninė priežiūra

Patikrinkite savo garantijos sąlygas ir pradėkite gaminio keitimą arba remontą

Rasti techninės priežiūros centrą

Raskite artimiausius paslaugų centrus, kuriuose atliekamas taisymas ir diagnostika bei tiekiamos originalios dalys

Garantija

Mūsų gaminių garantijos politika

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti