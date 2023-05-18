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  • Iki 100 % baltesni dantys vos per vieną savaitę*
  • Iki 100 % baltesni dantys vos per vieną savaitę*
  • Iki 100 % baltesni dantys vos per vieną savaitę*
  • Iki 100 % baltesni dantys vos per vieną savaitę*
  • Iki 100 % baltesni dantys vos per vieną savaitę*
  • Iki 100 % baltesni dantys vos per vieną savaitę*

Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare W2 Optimal WhiteStandartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės

HX6064/10

4.8
| (299) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Iki 100 % baltesni dantys vos per vieną savaitę*
Dantų šepetėlio galvutė „W2 Optimal White“ skirta tiems, kurie nori ne tik kruopščiai valyti dantis, bet ir pašalinti paviršines dėmes bei džiaugtis akinančia, baltesne šypsena. Ši šepetėlio galvutė puikiai tiks norint palaikyti dantų baltumą tarp profesionalių dantų balinimo procedūrų
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Suderinami produktai
Series 5300

Series 5300
„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

HX710A

HX7108/01

Series 5300

Series 5300
„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

HX710A

HX7109/01

Series 5500

Series 5500
„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

HX711A

HX7110/02

Series 5500

Series 5500
„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

HX711A

HX7119/01

Series 5300

Series 5300
„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

HX710A

HX7108/02

Series 5500

Series 5500
„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

HX711A

HX7110/01

Pažangus valymas pašalinant dėmes, kad dantys būtų baltesni

Iki 100 % baltesni dantys vos per vieną savaitę*

  • 4 dalių

  • Standartinis dydis

  • Įstatoma

  • „BrushSync“ režimas-poravimas

Pašalina iki 7 k. daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis

Pašalina iki 7 k. daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis

Tankūs, geros kokybės šereliai pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis.

Naudojant deimanto forma suformuotus šerelius dantys taps 100 % baltesni per 1 savaitę

Naudojant deimanto forma suformuotus šerelius dantys taps 100 % baltesni per 1 savaitę

„DiamondClean“ dėmių šalinimo zona, iš tankių, deimanto forma suformuotų šerelių, pašalina nuo gėrimų ir maisto atsiradusias paviršines dėmes. Pastebėsite, kad šypsena taps iki 100 %* baltesnė vos per 7 dienas.

Automatiškai parenkamas optimalus režimas geriausiems rezultatams pasiekti**

Automatiškai parenkamas optimalus režimas geriausiems rezultatams pasiekti**

Visada išsivalysite kiek įmanoma geriausiai su mūsų „BrushSync™“ režimo-poravimo funkcija**. Šepetėlio galvutė „Philips Sonicare W2 Optimal White“ sinchronizuojasi su dantų šepetėlio rankena „Philips Sonicare“, kurioje veikia „BrushSync™“**, parenkamas optimalus valymo šepetėliu režimas ir intensyvumo lygis, kad balinimas būtų išskirtinis. Jums tereikia pradėti valytis.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

299

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

18/05/2023

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Szczoteczki W2 optimal white

W końcu mam uczucie doczyszczonych zębów. Żeby białe. Robią wrażenie wybielonych.

Argumentai už

Skutecznie czyści zęby

Argumentai prieš

Jeszcze nie widzę

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie W2 Optimal White HX6064/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie W2 Optimal White HX6064/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

30/10/2020

Polska

Polska

Najlepszy produkt!

Najlepszy sprzęt do mycia zębów, końcówki idealnie czyszczą zęby i docierają w trudno dostępne miejsca. Jestem totalnie zachwycona :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

21/10/2020

Polska

Polska

Świetne

Świetne, doskonale czyszczące końcówki. Nie mam żadnych zastrzeżeń.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis

  2. „BrushSync™“ režimas-poravimas suderinamas tik su datų šepetėlių rankenomis, kuriose veikia „Philips Sonicare BrushSync™“