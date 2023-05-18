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Nutraukta gamyba
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7109/01
HX711A
HX7110/02
HX711A
HX7119/01
HX710A
HX7108/02
HX711A
HX7110/01
4 dalių
Standartinis dydis
Įstatoma
„BrushSync“ režimas-poravimas
Tankūs, geros kokybės šereliai pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis.
„DiamondClean“ dėmių šalinimo zona, iš tankių, deimanto forma suformuotų šerelių, pašalina nuo gėrimų ir maisto atsiradusias paviršines dėmes. Pastebėsite, kad šypsena taps iki 100 %* baltesnė vos per 7 dienas.
Visada išsivalysite kiek įmanoma geriausiai su mūsų „BrushSync™“ režimo-poravimo funkcija**. Šepetėlio galvutė „Philips Sonicare W2 Optimal White“ sinchronizuojasi su dantų šepetėlio rankena „Philips Sonicare“, kurioje veikia „BrushSync™“**, parenkamas optimalus valymo šepetėliu režimas ir intensyvumo lygis, kad balinimas būtų išskirtinis. Jums tereikia pradėti valytis.
4.8
iš 5
299
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Beatakam1234
18/05/2023
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Szczoteczki W2 optimal white
W końcu mam uczucie doczyszczonych zębów. Żeby białe. Robią wrażenie wybielonych.
Argumentai už
Skutecznie czyści zęby
Argumentai prieš
Jeszcze nie widzę
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie W2 Optimal White HX6064/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie W2 Optimal White HX6064/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
Zuzakoper
30/10/2020
Polska
Najlepszy produkt!
Najlepszy sprzęt do mycia zębów, końcówki idealnie czyszczą zęby i docierają w trudno dostępne miejsca. Jestem totalnie zachwycona :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
Monika Box
21/10/2020
Polska
Świetne
Świetne, doskonale czyszczące końcówki. Nie mam żadnych zastrzeżeń.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis
„BrushSync™“ režimas-poravimas suderinamas tik su datų šepetėlių rankenomis, kuriose veikia „Philips Sonicare BrushSync™“