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Nutraukta gamyba
HX6483/52
HX642A
Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas
Integruotas spaudimo jutiklis
2 valymo režimai
1 „BrushSync“ funkcija
Giliausiai valanti „C3 Premium Plaque Control“ šepetėlio galvutė. Ji turi minkštus, lanksčius kraštus, o šereliai prisitaiko prie dantų paviršiaus formos, kad sąlytis su paviršiumi būtų 4 kartus didesnis** ir pašalintų iki 10 kartų daugiau apnašų sunkiai pasiekiamose vietose*.
Pacientai gali nepastebėti, kad valosi per stipriai, tačiau dantų šepetėlis tai pastebės. Jei pacientai pradės dantų šepetėlį spausti prie dantenų, jis pradės skleisti pulsuojantį garsą ir primins sumažinti spaudimą.
Norite sutelkti dėmesį į apnašų šalinimą arba į sveikos dantenų būklės palaikymą, šepetėlyje yra jums tinkamas režimas: valymo režimas puikiai valo, o dantenų priežiūros režime pridedama papildoma ne tokio galingo valymo minutė, kad švelniai pamasažuotumėte dantenas.
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4.2
iš 5
5
Atsiliepimai
80%
Rekomenduoja šį gaminį
JanaZ
27/07/2025
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Spokojenost
Čistí skutečně důkladně a přitom šetrně, mezi mým původním elektrickým kartáčkem a tímto je opravdu značný. Zakoupila jsem kartáček se třemi rozdílnými hlavicemi, ale v návodu bohužel není ani zmínka, jak nejlépe kterou hlavici použít.
Argumentai už
Čistí důkladně a přitom šetrně, není hlučný
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček
Svatek
13/02/2024
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
V této cenové hladině je i skvělý časovač.
Skvělý poměr cena/užitná hodnota, bezva bezkontaktní nabíjení.
Argumentai už
Viz výše
Argumentai prieš
Zpočátku musí být opatrnější klienti kteří mají citlivější dásně
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček
moordavid
10/10/2022
Magyarország
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Praktikus és egyszerű használat
Sallangmentes. vagyis pont annyi funkciót kínál amennyi szükséges a rendszeres fogápoláshoz. Egyszerű használat, egyértelmű kezelés nem mellesleg üzemidő bajnok.
Argumentai už
A két fajta mód, a túl erős nyomásra figyelmeztetés, a brushync ami figyelmeztet a fej csere esedékességére, üzemidő.
Argumentai prieš
A brushync kompatibilis kefefejek magas ára.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe
Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei rankinis šepetėlis
lyginama su „DiamondClean“