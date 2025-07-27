Go to promotion

Pradžiugink save su „Philips“ produktais

13

d

09

h

:

48

m

:

29

s

Sužinokite daugiau

GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Švaresni dantys. Švelnus valymas.
  • Švaresni dantys. Švelnus valymas.
  • Švaresni dantys. Švelnus valymas.
  • Švaresni dantys. Švelnus valymas.
  • Švaresni dantys. Švelnus valymas.
  • Švaresni dantys. Švelnus valymas.
  • Švaresni dantys. Švelnus valymas.
  • Švaresni dantys. Švelnus valymas.

Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare ProtectiveClean 4700„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

HX6483/52

HX642A

4.2
| (5) Atsiliepimai | 80% Rekomenduoja šį gaminį
Švaresni dantys. Švelnus valymas.
Pajuskite švelnaus valymo skirtumą naudodami spaudimo jutiklį ir pašalindami iki 10 kartų daugiau apnašų nei valydami rankiniu šepetėliu.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas

Pašalinama iki 10 kartų daugiau apnašų nei valant rankiniu šepetėliu

Švaresni dantys. Švelnus valymas.

  • Integruotas spaudimo jutiklis

  • 2 valymo režimai

  • 1 „BrushSync“ funkcija

Didesnis sąlytis su paviršiumi, kad būtų pašalintos apnašos

Didesnis sąlytis su paviršiumi, kad būtų pašalintos apnašos

Giliausiai valanti „C3 Premium Plaque Control“ šepetėlio galvutė. Ji turi minkštus, lanksčius kraštus, o šereliai prisitaiko prie dantų paviršiaus formos, kad sąlytis su paviršiumi būtų 4 kartus didesnis** ir pašalintų iki 10 kartų daugiau apnašų sunkiai pasiekiamose vietose*.

Švelnus įspėjimas valyti švelniai ir nespaudžiant

Švelnus įspėjimas valyti švelniai ir nespaudžiant

Pacientai gali nepastebėti, kad valosi per stipriai, tačiau dantų šepetėlis tai pastebės. Jei pacientai pradės dantų šepetėlį spausti prie dantenų, jis pradės skleisti pulsuojantį garsą ir primins sumažinti spaudimą.

„Clean“ ir „Gum care“ režimai

„Clean“ ir „Gum care“ režimai

Norite sutelkti dėmesį į apnašų šalinimą arba į sveikos dantenų būklės palaikymą, šepetėlyje yra jums tinkamas režimas: valymo režimas puikiai valo, o dantenų priežiūros režime pridedama papildoma ne tokio galingo valymo minutė, kad švelniai pamasažuotumėte dantenas.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Supraskite produktų apžvalgas

4.2

iš 5

5

Atsiliepimai

80%

Rekomenduoja šį gaminį

5
4
3
2
1

JanaZ

27/07/2025

Česká republika

Akcijos dalis

Patvirtintas pirkėjas

Spokojenost

Čistí skutečně důkladně a přitom šetrně, mezi mým původním elektrickým kartáčkem a tímto je opravdu značný. Zakoupila jsem kartáček se třemi rozdílnými hlavicemi, ale v návodu bohužel není ani zmínka, jak nejlépe kterou hlavici použít.

Argumentai už

Čistí důkladně a přitom šetrně, není hlučný

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček

Svatek

13/02/2024

Česká republika

Akcijos dalis

Patvirtintas pirkėjas

V této cenové hladině je i skvělý časovač.

Skvělý poměr cena/užitná hodnota, bezva bezkontaktní nabíjení.

Argumentai už

Viz výše

Argumentai prieš

Zpočátku musí být opatrnější klienti kteří mají citlivější dásně

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček

moordavid

10/10/2022

Magyarország

Akcijos dalis

Patvirtintas pirkėjas

Praktikus és egyszerű használat

Sallangmentes. vagyis pont annyi funkciót kínál amennyi szükséges a rendszeres fogápoláshoz. Egyszerű használat, egyértelmű kezelés nem mellesleg üzemidő bajnok.

Argumentai už

A két fajta mód, a túl erős nyomásra figyelmeztetés, a brushync ami figyelmeztet a fej csere esedékességére, üzemidő.

Argumentai prieš

A brushync kompatibilis kefefejek magas ára.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei rankinis šepetėlis

  2. lyginama su „DiamondClean“