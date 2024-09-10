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„Philips“ Sonicare ProtectiveClean 4700 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

Nutraukta gamyba

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„Philips“ Sonicare ProtectiveClean 4700„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

HX6483/52

HX642A

„Philips“ Sonicare ProtectiveClean 4700 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

Nutraukta gamyba

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  • PDF fail., 8.4 MB
  • 10 September 2024

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