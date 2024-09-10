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Elektriniai dantų šepetėliai
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„Philips“ Sonicare ProtectiveClean 4700 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HX6483/52
HX642A
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Dantų šepetėlis „Sonicare“ vibruoja silpniau
„Sonicare“ dantų šepetėlis neįsikrauna
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