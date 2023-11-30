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  • Sveikesnės dantenos. Švelnus valymas.
  • Sveikesnės dantenos. Švelnus valymas.
  • Sveikesnės dantenos. Švelnus valymas.
  • Sveikesnės dantenos. Švelnus valymas.
  • Sveikesnės dantenos. Švelnus valymas.
  • Sveikesnės dantenos. Švelnus valymas.
  • Sveikesnės dantenos. Švelnus valymas.
  • Sveikesnės dantenos. Švelnus valymas.
  • Sveikesnės dantenos. Švelnus valymas.
  • Sveikesnės dantenos. Švelnus valymas.

Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare ProtectiveClean 5100„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

HX6859/68

4.9
| (212) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Sveikesnės dantenos. Švelnus valymas.
Pajuskite skirtumą švelniai valydami su mūsų spaudimo jutikliu ir iki 100 % pagerindami dantenų sveikatą, palyginti su įprastu dantų šepetėliu
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Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas

Iki 100 % pagerinkite dantenų sveikatą, palyginti su rankiniu valymu

Sveikesnės dantenos. Švelnus valymas.

  • Integruotas spaudimo jutiklis

  • 3 režimai

  • 1 „BrushSync“ funkcija

  • Kelioninis dėklas

Baltesni dantys vos per savaitę

Baltesni dantys vos per savaitę

Uždėkite šepetėlio galvutę „W2 Optimal White“, norėdami pašalinti paviršines dėmes ir džiaugtis baltesne šypsena. Viduryje yra tankūs, dėmes šalinantys šereliai. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad dantys tampa baltesni vos per vieną savaitę.

Rinkitės iš trijų režimų

Rinkitės iš trijų režimų

Naudodami šį dantų šepetėlį, rinkdamiesi iš trijų režimų valymą pritaikysite savo poreikiams. Valymo režimas yra standartinis ir skirtas geriausiam valymui. Balinimo režimas puikiai tinka paviršinėms dėmėms šalinti. Dantenų priežiūros režime pridedama papildoma ne tokio galingo valymo minutė, kad švelniai pamasažuotumėte dantenas.

Saugiai ir švelniai valo jautrias vietas, tinka naudoti ortodontinio gydymo metu

Saugiai ir švelniai valo jautrias vietas, tinka naudoti ortodontinio gydymo metu

Galite būti tikri, kad valysite dantis saugiai: mūsų technologija „Sonic“ tinkama naudoti dėvint kabes, karūnėles, turint plombų ir dantų su karūnėlėmis, ją galima naudoti siekiant išvengti dantų gedimo ir kasdienei dantenų sveikatai gerinti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

212

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

2

30/11/2023

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

świetne urządzenie

idealne funkcjonalności, ładnie oczyszcza, bateria bardzo długo trzyma

Argumentai už

lekka, długi czas na baterii, estetyczna

Argumentai prieš

Na razie brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

11/06/2023

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Jakość, jakość, jakość!

Zgodnie z opisem szczoteczka pracuje z prędkością ponaddźwiękową, czuści dokładnie, a efekty wynkelenia były widoczne już po kilku dniach użytkowania

Argumentai už

Jakość wykonania, efektywnosć

Argumentai prieš

Cena

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

20/11/2022

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Dokładne czyszczenie i bielsze zęby!

Świetna szczoteczka, czyści bardzo dokładnie a do tego jest delikatna i nie podrażnia dziąseł. Przesiadłem się ze szczoteczki konkurencji i się nie zawiodłem. Super jakość wykonania. Polecam!

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

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Atsakomybės apribojimai

  1. Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis