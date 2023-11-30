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Nutraukta gamyba
Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas
Integruotas spaudimo jutiklis
3 režimai
1 „BrushSync“ funkcija
Kelioninis dėklas
Uždėkite šepetėlio galvutę „W2 Optimal White“, norėdami pašalinti paviršines dėmes ir džiaugtis baltesne šypsena. Viduryje yra tankūs, dėmes šalinantys šereliai. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad dantys tampa baltesni vos per vieną savaitę.
Naudodami šį dantų šepetėlį, rinkdamiesi iš trijų režimų valymą pritaikysite savo poreikiams. Valymo režimas yra standartinis ir skirtas geriausiam valymui. Balinimo režimas puikiai tinka paviršinėms dėmėms šalinti. Dantenų priežiūros režime pridedama papildoma ne tokio galingo valymo minutė, kad švelniai pamasažuotumėte dantenas.
Galite būti tikri, kad valysite dantis saugiai: mūsų technologija „Sonic“ tinkama naudoti dėvint kabes, karūnėles, turint plombų ir dantų su karūnėlėmis, ją galima naudoti siekiant išvengti dantų gedimo ir kasdienei dantenų sveikatai gerinti.
4.9
iš 5
212
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Jan winnicki
30/11/2023
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
świetne urządzenie
idealne funkcjonalności, ładnie oczyszcza, bateria bardzo długo trzyma
Argumentai už
lekka, długi czas na baterii, estetyczna
Argumentai prieš
Na razie brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
Zębolud
11/06/2023
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Jakość, jakość, jakość!
Zgodnie z opisem szczoteczka pracuje z prędkością ponaddźwiękową, czuści dokładnie, a efekty wynkelenia były widoczne już po kilku dniach użytkowania
Argumentai už
Jakość wykonania, efektywnosć
Argumentai prieš
Cena
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
Andrew38
20/11/2022
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Dokładne czyszczenie i bielsze zęby!
Świetna szczoteczka, czyści bardzo dokładnie a do tego jest delikatna i nie podrażnia dziąseł. Przesiadłem się ze szczoteczki konkurencji i się nie zawiodłem. Super jakość wykonania. Polecam!
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis