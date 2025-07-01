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Elektriniai dantų šepetėliai
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„Philips“ Sonicare ProtectiveClean 5100 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HX6859/68
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Kaip programėlėje „Sonicare“ veikia dantų valymo rekomendacijų funkcija?
Kodėl tarp mano šepetėlio galvutės ir rankenos yra tarpas?
Kaip užregistruoti dantų šepetėlį „Sonicare“?
Ar galiu naudoti „Sonicare“ įkroviklį su kitais dantų šepetėliais?
Negaliu prijungti savo dantų šepetėlio prie „Sonicare“ programėlės
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