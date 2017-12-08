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Nutraukta gamyba
Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas
5 režimai
2 šepetėlių galvutės
UV šepet. galvučių dezinf. priemonė
Dėl unikalaus elektrinio dantų šepetėlio „Philips Sonicare“ dinamiško veikimo efektyviai pasiekiamos gilios ertmės, esančios tarp dantų ir palei dantenas.
Įrodyta, kad dėl šio šepetėlio dinaminio valymo ir didesnio tiesioginio sąlyčio su kiekvienu dantimi pašalinamos kasdienės apnašos, o dantys išlieka natūraliai balti.
„Philips Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis optimaliai išvalo tarpdančius ir palei dantenas, todėl jūsų dantenos taps sveikesnes vos per dvi savaites.
4.7
iš 5
33
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Santa
08/12/2017
Latvija
Šis ir lielisks produkts
Šī zobu birste sniedz lielisku efektu: visu dienu ir sajūta ka zobi ir tīrīti tikko
Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare+ HX6972/03 Sonic electric toothbrush
Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare+ HX6972/03 Sonic electric toothbrush
snakeissnake
06/09/2017
Eesti
MÕNUS
Lihtne ja mõnus kasutada, senini olen küll kõigega rahul.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare+ HX6972/10 Elektriline Sonic-hambahari
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare+ HX6972/10 Elektriline Sonic-hambahari
TomekR1000
03/05/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Bardzo dobra szczoteczka
Szczoteczka spełnia swoją rolę.Jestem zadowolony.Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare+ HX6972/10 Szczoteczka soniczna
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare+ HX6972/10 Szczoteczka soniczna
E. coli, S. mutans ir paprastoji pūslelinė
dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną, naudojant valymo režimą