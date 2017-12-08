GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Visapusė dantenų priežiūra
  • Visapusė dantenų priežiūra
  • Visapusė dantenų priežiūra
  • Visapusė dantenų priežiūra
  • Visapusė dantenų priežiūra
  • Visapusė dantenų priežiūra
  • Visapusė dantenų priežiūra
  • Visapusė dantenų priežiūra
  • Visapusė dantenų priežiūra
  • Visapusė dantenų priežiūra
  • Visapusė dantenų priežiūra
  • Visapusė dantenų priežiūra
  • Visapusė dantenų priežiūra
  • Visapusė dantenų priežiūra
  • Visapusė dantenų priežiūra
  • Visapusė dantenų priežiūra
  • Visapusė dantenų priežiūra
  • Visapusė dantenų priežiūra
  • Visapusė dantenų priežiūra
  • Visapusė dantenų priežiūra

Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare FlexCare+elektrinis dantų šepetėlis

HX6972/10

4.7
| (33) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį
Visapusė dantenų priežiūra
Derinant patentuotą „Sonic“ technologiją ir 5 valymo režimus, „FlexCare+“ elektroninis dantų šepetėlis yra puikus sprendimas geresnei dantenų priežiūrai. Jau po 2 savaičių pagerinsite savo dantenų būklę.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas

Šepetėlis švelniam dantų ir dantenų valymui

Visapusė dantenų priežiūra

  • 5 režimai

  • 2 šepetėlių galvutės

  • UV šepet. galvučių dezinf. priemonė

Dinaminis „Sonicare“ valymas nukreipia skystį tarp dantų

Dinaminis „Sonicare“ valymas nukreipia skystį tarp dantų

Dėl unikalaus elektrinio dantų šepetėlio „Philips Sonicare“ dinamiško veikimo efektyviai pasiekiamos gilios ertmės, esančios tarp dantų ir palei dantenas.

Natūraliai baltesni dantys su patentuota „Sonic“ technologija

Natūraliai baltesni dantys su patentuota „Sonic“ technologija

Įrodyta, kad dėl šio šepetėlio dinaminio valymo ir didesnio tiesioginio sąlyčio su kiekvienu dantimi pašalinamos kasdienės apnašos, o dantys išlieka natūraliai balti.

Pagerina dantenų sveikatą vos per dvi savaites

Pagerina dantenų sveikatą vos per dvi savaites

„Philips Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis optimaliai išvalo tarpdančius ir palei dantenas, todėl jūsų dantenos taps sveikesnes vos per dvi savaites.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

33

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

2

08/12/2017

Latvija

Latvija

Šis ir lielisks produkts

Šī zobu birste sniedz lielisku efektu: visu dienu ir sajūta ka zobi ir tīrīti tikko

Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare+ HX6972/03 Sonic electric toothbrush

Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare+ HX6972/03 Sonic electric toothbrush

06/09/2017

Eesti

Eesti

MÕNUS

Lihtne ja mõnus kasutada, senini olen küll kõigega rahul.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare+ HX6972/10 Elektriline Sonic-hambahari

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare+ HX6972/10 Elektriline Sonic-hambahari

03/05/2016

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Bardzo dobra szczoteczka

Szczoteczka spełnia swoją rolę.Jestem zadowolony.Polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare+ HX6972/10 Szczoteczka soniczna

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare+ HX6972/10 Szczoteczka soniczna

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. E. coli, S. mutans ir paprastoji pūslelinė

  2. dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną, naudojant valymo režimą