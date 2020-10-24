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Elektriniai dantų šepetėliai
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„Philips“ Sonicare FlexCare+ elektrinis dantų šepetėlis
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HX6972/10
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Ekologinis pasas - English (US)
Naudotojo vadovas - English (US)
Visi (4)
Kaip programėlėje „Sonicare“ veikia dantų valymo rekomendacijų funkcija?
Kodėl tarp mano šepetėlio galvutės ir rankenos yra tarpas?
Kaip užregistruoti dantų šepetėlį „Sonicare“?
Ar galiu naudoti „Sonicare“ įkroviklį su kitais dantų šepetėliais?
Sunku uždėti arba nuimti dantų šepetėlio galvutę.
Mano „Sonicare“ dantų šepetėlio galvutė nukrenta
Mano „Sonicare“ dantų šepetėlis nevibruoja
„Sonicare“ dantų šepetėlis neįsikrauna
Dantų šepetėlis „Sonicare“ vibruoja silpniau
„Philips Sonicare“ dantų šepetėlis labai garsiai veikia
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