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  • Gilius tarpdančius išvalanti šepetėlio galvutė
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  • Gilius tarpdančius išvalanti šepetėlio galvutė
  • Gilius tarpdančius išvalanti šepetėlio galvutė
  • Gilius tarpdančius išvalanti šepetėlio galvutė
  • Gilius tarpdančius išvalanti šepetėlio galvutė
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Gilius tarpdančius išvalanti šepetėlio galvutė
  • Gilius tarpdančius išvalanti šepetėlio galvutė
  • Gilius tarpdančius išvalanti šepetėlio galvutė

Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare C3 Premium Plaque DefenceStandartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės

HX9042/17

4.9
| (244) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Gilius tarpdančius išvalanti šepetėlio galvutė
Unikalus kaip šypsena valymas. Mūsų „C3 Premium Plaque Defense“ prisitaiko prie dantų ir dantenų kontūrų, nes turi minkštus, lanksčius šonus, dėl kurių kontaktas su paviršiumi yra 4 kartus didesnis, nei naudojant įprastą šepetėlio galvutę**, o valymas malonus ir gilus.
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Iki 10 k. daugiau pašalintų apnašų*, kad rezultatai būtų puikūs

Gilius tarpdančius išvalanti šepetėlio galvutė

  • 2 vnt.

  • Standartinis dydis

  • Įstatoma

  • „BrushSync“ režimas-poravimas

Pašalina iki 10 k. daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis

Pašalina iki 10 k. daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis

Dėl lankstaus dizaino pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų sunkiai pasiekiamose vietose*, kad valymas būtų iš tikrųjų gilus palei dantenų liniją ir tarpdančiuose.

Iki 4 kartų didesnis kontaktas su paviršiumi**, kad giliai valytumėte be pastangų

Iki 4 kartų didesnis kontaktas su paviršiumi**, kad giliai valytumėte be pastangų

Naudojant mūsų prisitaikančią valymo technologiją, valymas šepetėliu kaskart pritaikomas asmeniškai. Minkšti guminiai šonai lankstosi, kad „Premium Plaque Defence“ prisitaikytų prie dantų ir dantenų formos, sugertų per didelį spaudimą valant šepetėliu ir pagerintų mūsų „sonic“ valymo galią. Šereliai prisitaiko prie dantų ir dantenų formos, todėl kontaktinis paviršius yra iki 4 kartų didesnis, nei valantis įprasta šepetėlio galvute**, kad valymas sunkiai pasiekiamose vietose būtų gilesnis.

Automatiškai parenkamas optimalus režimas geriausiems rezultatams pasiekti***

Automatiškai parenkamas optimalus režimas geriausiems rezultatams pasiekti***

Visada išsivalysite kiek įmanoma geriausiai su mūsų „BrushSync™“ poravimo režimo funkcija*. Šepetėlio galvutė „Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence“ sinchronizuojama su dantų šepetėlio rankena „Philips Sonicare“, kurioje veikia „BrushSync™“****, parenkamas optimalus valymo šepetėliu režimas ir intensyvumo lygis, kad valymas būtų išskirtinis. Jums tereikia pradėti valytis.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

244

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

2

20/06/2026

Polska

Polska

DOSKONAŁA

Super końcówka ! mam szczoteczkę soniczną 2 lata, ale dopiero teraz taka końcówka spowodowała, że mycie taką szczoteczką to nie tylko higiena, ale także przyjemność.

Ši apžvalga buvo parašyta apie C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej

Date of Use 2026-06-01

Ši apžvalga buvo parašyta apie C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej

Date of Use 2026-06-01

14/04/2024

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Super myje

Bardzo polecam dbającym o dziąsła i dobrą higienizację

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie C3 Premium Plaque Defence HX9042/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie C3 Premium Plaque Defence HX9042/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej

22/11/2022

Polska

Polska

Główki się szybko nie zużywają

Ekonomiczne i wydajne główki, które się nie rozcapierzają po tygodniu użytkowania. Włosie nie rani dziąseł ani języka, a główka jest tak wyprofilowana, że dokładnie czyści zęby i przestrzeń wokół nich.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie C3 Premium Plaque Control HX9044/17 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie C3 Premium Plaque Control HX9044/17 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej

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Atsakomybės apribojimai

  1. Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis

  2. nei „DiamondClean“ šepetėlio galvutė

  3. „BrushSync™“ režimas-poravimas suderinamas tik su datų šepetėlių rankenomis, kuriose veikia „Philips Sonicare BrushSync™“