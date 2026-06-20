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Nutraukta gamyba
2 vnt.
Standartinis dydis
Įstatoma
„BrushSync“ režimas-poravimas
Dėl lankstaus dizaino pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų sunkiai pasiekiamose vietose*, kad valymas būtų iš tikrųjų gilus palei dantenų liniją ir tarpdančiuose.
Naudojant mūsų prisitaikančią valymo technologiją, valymas šepetėliu kaskart pritaikomas asmeniškai. Minkšti guminiai šonai lankstosi, kad „Premium Plaque Defence“ prisitaikytų prie dantų ir dantenų formos, sugertų per didelį spaudimą valant šepetėliu ir pagerintų mūsų „sonic“ valymo galią. Šereliai prisitaiko prie dantų ir dantenų formos, todėl kontaktinis paviršius yra iki 4 kartų didesnis, nei valantis įprasta šepetėlio galvute**, kad valymas sunkiai pasiekiamose vietose būtų gilesnis.
Visada išsivalysite kiek įmanoma geriausiai su mūsų „BrushSync™“ poravimo režimo funkcija*. Šepetėlio galvutė „Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence“ sinchronizuojama su dantų šepetėlio rankena „Philips Sonicare“, kurioje veikia „BrushSync™“****, parenkamas optimalus valymo šepetėliu režimas ir intensyvumo lygis, kad valymas būtų išskirtinis. Jums tereikia pradėti valytis.
4.9
iš 5
244
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Andrea !
20/06/2026
Polska
DOSKONAŁA
Super końcówka ! mam szczoteczkę soniczną 2 lata, ale dopiero teraz taka końcówka spowodowała, że mycie taką szczoteczką to nie tylko higiena, ale także przyjemność.
Ši apžvalga buvo parašyta apie C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
Date of Use 2026-06-01
Ši apžvalga buvo parašyta apie C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
Date of Use 2026-06-01
wiolet
14/04/2024
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Super myje
Bardzo polecam dbającym o dziąsła i dobrą higienizację
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie C3 Premium Plaque Defence HX9042/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie C3 Premium Plaque Defence HX9042/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
werciak
22/11/2022
Polska
Główki się szybko nie zużywają
Ekonomiczne i wydajne główki, które się nie rozcapierzają po tygodniu użytkowania. Włosie nie rani dziąseł ani języka, a główka jest tak wyprofilowana, że dokładnie czyści zęby i przestrzeń wokół nich.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie C3 Premium Plaque Control HX9044/17 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie C3 Premium Plaque Control HX9044/17 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis
nei „DiamondClean“ šepetėlio galvutė
„BrushSync™“ režimas-poravimas suderinamas tik su datų šepetėlių rankenomis, kuriose veikia „Philips Sonicare BrushSync™“