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  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
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  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą

Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare „DiamondClean“elektrinis dantų šepetėlis

HX9352/04

4.7
| (1496) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Ametistas
Ametistas
Juoda
Juoda
Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
Geriausių balinimo rezultatų pasieksite naudodami labai dailų elektrinį „Philips Sonicare“ dantų šepetėlį. Pradėkite naudoti „Sonicare“.
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Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas

Geriausi balinimo rezultatai naudojant „Philips Sonicare“ dantų šepetėlį

Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą

  • 5 režimai

  • 2 šepetėlių galvutės

  • Stiklinė-įkroviklis, kelioninis dėklas

  • su „Polish“ režimu

Pašalina iki 7 k. daugiau apnašų nei rankinis dantų šepetėlis

Pašalina iki 7 k. daugiau apnašų nei rankinis dantų šepetėlis

Tankūs, geros kokybės šereliai pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei rankinis dantų šepetėlis.

Baltesnė šypsena per 1 savaitę su mūsų „DiamondClean“ šepetėlio galvute*

Baltesnė šypsena per 1 savaitę su mūsų „DiamondClean“ šepetėlio galvute*

Pajuskite „DiamondClean“ šepetėlio galvutės erfektyvumą, kuri švelniai, tačiau veiksmingai šalina paviršines dėmes. Tankūs viduriniai šereliai dantų pigmentinėms dėmėms šalinti atlieka sunkų darbą, kad šypsena būtų 2 kartus baltesnė vos per 7 dienas.*

Pagerina dantenų būklę vos per 2 savaites*

Pagerina dantenų būklę vos per 2 savaites*

Reguliariai valant su „DiamondClean“, dantenos taps sveikesnės per 2 savaites*. Pašalina 7 kartus daugiau apnašų palei dantenų liniją nei rankinis dantų šepetėlis*, tad džiaugtis sveikiausia šypsena.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

1496

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

11/06/2023

Lietuva

Lietuva

wow!

Puikus prietaisas! Esu labai patenkintas! Rekomenduočiau ir kitiems!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „DiamondClean“ HX9352/04 elektrinis dantų šepetėlis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „DiamondClean“ HX9352/04 elektrinis dantų šepetėlis

02/04/2020

Lietuva

Lietuva

Nepakeičiamas dantų šepetėlis

Tai yra viena geriausių mano investicijų. Išvalo dantis nepriekaištingai, jau po kelių kartų pastebėjau didelį skirtumą nuo įprasto šepetėlio, net mano burnos higienistė pastebėjo ryškų skirtumą. Krauti nereikia dažnai.

Argumentai už

Valo nepriekaištingai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX9312/04 elektrinis dantų šepetėlis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX9312/04 elektrinis dantų šepetėlis

13/01/2020

Lietuva

Lietuva

Niekada nebepirksiu paprasto sepetelio

Geriausia dovana, kokia esu gaves. Iki pabandant si sepeteli galvojau, kad puikiai issivalau dantis. Vis tik po pirmo valymo supratau, kad niekada nebegrisiu prie paprastu sepeteliu.

Argumentai už

Puikiai isvalo dantis, paprasta naudoti

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX9312/04 elektrinis dantų šepetėlis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX9312/04 elektrinis dantų šepetėlis

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei rankinis šepetėlis

  2. dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną, naudojant valymo režimą