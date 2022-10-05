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Nutraukta gamyba
HX9917/89
HX992B
Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas
Asmeninės rekomendacijos
Iki 15 kartų sveikesnės dantenos**
Vaizdinis slėgio jutiklis
4 režimai ir 3 intensyvumo lygiai
Kiekvienas valosi skirtingai, todėl šepetėlio galvutė su įvairiakampiais šereliais sukurta taip, kad efektyviai pašalintų apnašas nepriklausomai nuo technikos. Mūsų „All-in-One A3“ šepetėlio galvutė – tai aukščiausias valymo lygis: pašalinama iki 20 kartų daugiau apnašų, 15 kartų sveikesnės dantenos per 6 savaites, iki 100 % daugiau pašalintų dėmių per mažiau nei 2 dienas lyginant su įprastu šepetėliu.
Dantų šepetėliai „Philips Sonicare“ valo švelniai, bet efektyviai, o dantis ir dantenas prižiūri iki 62 tūkst. šerelių judesių per minutę. „Sonicare Fluid Action“ palaiko šerelius, kad šie valytų, skystį nukreipdami giliai tarp dantų ir palei dantenų liniją.
Šis „Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis turi šviesos žiedą pagrinde, kuris švelniai įspėja, jei spaudžiate per stipriai. Kai žiedas šviečia, sumažinkite spaudimą – taip apsaugosite dantenas.
4.6
iš 5
113
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Nezināms
05/10/2022
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Diamond clean zobu birst
Ļoti patīk. Tīra ļoti, ļoti labi :) Aplikāciju sākumā arī lietoju, bet tagad slinkums slēgt iekšā katrreiz
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Elektriskā zobu suka ar īpašu lietotni
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Elektriskā zobu suka ar īpašu lietotni
Naerumees
14/01/2025
Eesti
Nutikaim viis oma naeratuse eest hoolitseda
Tõeliselt muljetavaldav elektriline hambahari, mis tagab erakordselt puhtad hambad ja tervislikumad igemed. Sonic tehnoloogia koos mitme puhastusrežiimi ja nutika rakendusega teeb suuhügieeni lihtsaks ja efektiivseks. Elegantne disain, laadimisklaas ja USB-reisikarp lisavad kasutusmugavust eriti kui reisid tihti. Investeering tasub end ära suurepäraste tulemuste ja luksusliku kasutuskogemusega. Soovitan soojalt!
Argumentai už
AI mis annab märku kuidas tuleb õigesti harjata
Argumentai prieš
-
Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean Smart HX9917/89 Laetav hambahari
Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean Smart HX9917/89 Laetav hambahari
RayEE
21/03/2023
Eesti
Väga hea hambahari
Väga hea hambahari, 3 režimi, näitab millal on vaja vahetada otsik, akkunäidik. Komplektis on väga mugav laadimis dokk.
Argumentai už
Hamabahari
Argumentai prieš
Ei ole sinises värvis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Laetav hambahari
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Laetav hambahari
Pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų nei rankinis šepetėlis
palyginti su „DiamondClean“
mažiau nei per 2 dienas, palyginus su įprastu dantų šepetėliu.