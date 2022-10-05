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  • Visapusiška burnos priežiūra
  • Visapusiška burnos priežiūra
  • Visapusiška burnos priežiūra
  • Visapusiška burnos priežiūra
  • Visapusiška burnos priežiūra
  • Visapusiška burnos priežiūra
  • Visapusiška burnos priežiūra
  • Visapusiška burnos priežiūra
  • Visapusiška burnos priežiūra
  • Visapusiška burnos priežiūra
  • Visapusiška burnos priežiūra
  • Visapusiška burnos priežiūra
  • Visapusiška burnos priežiūra
  • Visapusiška burnos priežiūra
  • Visapusiška burnos priežiūra
  • Visapusiška burnos priežiūra
  • Visapusiška burnos priežiūra

Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare „DiamondClean Smart“elektrinis dantų šepetėlis su programėle

HX9917/89

HX992B

4.6
| (113) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Visapusiška burnos priežiūra
„DiamondClean Smart“ – mūsų geriausias dantų šepetėlis visapusiškai priežiūrai. Su keturiais, prie visų jūsų poreikių prisitaikančiais valymo režimais, sutelksite dėmesį į visas burnos priežiūros sritis, o mūsų „Smart Sensor“ technologija pateiks asmeniškai jums skirtas rekomendacijas ir patarimus.
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Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas

Švelniai pašalina iki 20 kartų daugiau apnašų*

Visapusiška burnos priežiūra

  • Asmeninės rekomendacijos

  • Iki 15 kartų sveikesnės dantenos**

  • Vaizdinis slėgio jutiklis

  • 4 režimai ir 3 intensyvumo lygiai

Iki 20 kartų veiksmingiau šalina apnašas*, švelnus dantenoms

Iki 20 kartų veiksmingiau šalina apnašas*, švelnus dantenoms

Kiekvienas valosi skirtingai, todėl šepetėlio galvutė su įvairiakampiais šereliais sukurta taip, kad efektyviai pašalintų apnašas nepriklausomai nuo technikos. Mūsų „All-in-One A3“ šepetėlio galvutė – tai aukščiausias valymo lygis: pašalinama iki 20 kartų daugiau apnašų, 15 kartų sveikesnės dantenos per 6 savaites, iki 100 % daugiau pašalintų dėmių per mažiau nei 2 dienas lyginant su įprastu šepetėliu.

Sonicare Fluid Action

Sonicare Fluid Action

Dantų šepetėliai „Philips Sonicare“ valo švelniai, bet efektyviai, o dantis ir dantenas prižiūri iki 62 tūkst. šerelių judesių per minutę. „Sonicare Fluid Action“ palaiko šerelius, kad šie valytų, skystį nukreipdami giliai tarp dantų ir palei dantenų liniją.

Apsaugokite dantenas su slėgio jutikliu

Apsaugokite dantenas su slėgio jutikliu

Šis „Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis turi šviesos žiedą pagrinde, kuris švelniai įspėja, jei spaudžiate per stipriai. Kai žiedas šviečia, sumažinkite spaudimą – taip apsaugosite dantenas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

113

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

05/10/2022

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Diamond clean zobu birst

Ļoti patīk. Tīra ļoti, ļoti labi :) Aplikāciju sākumā arī lietoju, bet tagad slinkums slēgt iekšā katrreiz

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Elektriskā zobu suka ar īpašu lietotni

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Elektriskā zobu suka ar īpašu lietotni

14/01/2025

Eesti

Eesti

Nutikaim viis oma naeratuse eest hoolitseda

Tõeliselt muljetavaldav elektriline hambahari, mis tagab erakordselt puhtad hambad ja tervislikumad igemed. Sonic tehnoloogia koos mitme puhastusrežiimi ja nutika rakendusega teeb suuhügieeni lihtsaks ja efektiivseks. Elegantne disain, laadimisklaas ja USB-reisikarp lisavad kasutusmugavust eriti kui reisid tihti. Investeering tasub end ära suurepäraste tulemuste ja luksusliku kasutuskogemusega. Soovitan soojalt!

Argumentai už

AI mis annab märku kuidas tuleb õigesti harjata

Argumentai prieš

-

Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean Smart HX9917/89 Laetav hambahari

Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean Smart HX9917/89 Laetav hambahari

21/03/2023

Eesti

Eesti

Väga hea hambahari

Väga hea hambahari, 3 režimi, näitab millal on vaja vahetada otsik, akkunäidik. Komplektis on väga mugav laadimis dokk.

Argumentai už

Hamabahari

Argumentai prieš

Ei ole sinises värvis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Laetav hambahari

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Laetav hambahari

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Atsakomybės apribojimai

  1. Pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų nei rankinis šepetėlis

  2. palyginti su „DiamondClean“

  3. mažiau nei per 2 dienas, palyginus su įprastu dantų šepetėliu.