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Nutraukta gamyba
„Hi-Fi“ televizorius
Šilku dengtas a. d. garsiakalbis
150 W
Naudodami integruotus „Hi-Fi“ vamzdžius, galite mėgautis aukščiausios kokybės garsu, kuris paprastai siejamas su audiofilų pamėgtomis aukščiausios kokybės sistemomis. Analoginė vamzdžio konstrukcija užtikrina malonesnį garsą mūsų nelinijinei klausos sistemai. Garsas iš vamzdžio yra mažai iškraipomas ir yra labiau mėgstamas dėl švarumo, tikslumo, šilumos bei tikroviškumo.
Neodiminis aukštų tonų stiprintuvas yra monopolinis aukštų dažnių siųstuvas, kuris sukuria dinamišką ir aiškų garsą priekyje. Ši funkcija yra įprastai naudojama aukšto lygio garso sistemose, norint sukurti ypač aiškų garsą. Įprastiniai kūginiai ir aukštų tonų stiprintuvai remiasi kryptingu judančios ritės principu, kai monopolinis aukštų dažnių siųstuvas skleidžia aukštus iki 180 laipsnių dažnius. Tai dramatiškai praplatina garso spektrą aukštame tone ir praplėčia melodijos zoną, perteikiant platų, krištolo skaidrumo ir natūralų garsą net iš kompaktinių garso sistemų.
Paauksuota garsiakalbio jungtis užtikrina geresnį garso signalą, palyginus su kitomis tradicinėmis jungtimis. Ji taip pat sumažina elektros signalo iš stiprintuvo į garsiakalbio dėžę praradimo galimybę, todėl garso atkūrimas yra labai artimas realybei.
5.0
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Pablo Pablo
08/04/2023
Polska
Super
Naprawdę polecam.Mimo upływu lat sprzęt najwyższej jakości..
Ši apžvalga buvo parašyta apie Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Ši apžvalga buvo parašyta apie Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
grabek
02/09/2016
Polska
To na prawdę wysoka półka.
Bardzo zaskakująco dobry i wierny dźwięk. Dzięki temu odtwarzaczowi usłyszałem (w słuchawkach HiFi) na swoich starych i dobrze znanych płytach po raz pierwszy dźwięki, których nie odtwarzał mój poprzedni - znacznie droższy, większy (i niesłusznie uważany za lepszy) sprzęt renomowanej firmy audiofilskiej. Do tej pory nie wierzyłem, że tak małe kolumny są w stanie wydobyć tak dobry (wierny i czysty) dźwięk - szczególnie w tak szerokim zakresie tonów. Bardzo niskie i ciepłe basy. Bardzo czyste wysokie tony nawet w utworach, które przesterowują niemal każde kolumny!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
matti118
22/09/2013
Polska
Ten sprzęt zawiera w sobie wszystkie walory oczekiwane od produktów muzycznych hi-fi z górnej półki.
Odtwarzacz Philips Heritage Audio DVD MCD 909 jest pierwszym sprzętem z tej serii, który posiadam w swojej kolekcji obok odtwarzacza Philips MCM 906 (ten model jest technologicznie bardzo podobny, kupiłem go później zafascynowany tą serią po kupnie MCD 909). Wygląd wraz z detalami to obok dźwięku najsilniejsza strona tych modeli. Wieża jest dwuczęściowa - przedwzmacniacz lampowy + odtwarzacz DVD. Sercem sprzętu są lampy dedykowane sprzętom z najwyższej półki i dla najbardziej wybrednych melomanów. Dzięki nim dźwięk mamy ciepły, krystaliczny czuły na szczegóły. Pasmo dźwięków zaskoczy wytrawnych znawców muzyki. Wykonanie przedwzmacniacza i odtwarzacza jest doskonałe obudowa ze szczotkowanego aluminium, z boku eleganckie podświetlenie ujawniającego się podczas wydawania poleceń z pilota lub ręcznie. Osłony boczne z przyciemnego tworzywa. Mimo, że zaleca się na tym sprzęcie słuchanie płyt DVD ze względu na lepszą jakość dźwięku od formatu MP3 dobrze, że producent zastosował możliwość odtwarzania przez USB. Ilość funkcji technologicznych może zadowolić. Pięknym uzupełnieniem są kolumny w obudowie fortepianowym nadając całość szyk i elegancję. Kolumny mimo, że nie są wielkie pasują proporcjonalnie do zestawy potrafią wydobyć z siebie wiele. Trójdrożne, to też jest rzadko spotykane w sprzętach za przystępną cenę. Całość uzupełnia bardzo elegancki pilot, który ma jakby "wycięte laserowe przyciski" jest to zabieg oryginalny. Dobrze, że w porównaniu do wcześniejszych modeli tej serii inżynierowie i designerzy Philipsa zdecydowali się na tą zmianę. Wieża zarówno włączona, jak wyłączona pięknie ozdabia pomieszczenie. Wieczorem, o zmroku urok lamp mówi za siebie. Trudno się do czegoś przytrafić. Z racji, że sprzęt oszczędzam i używam sporadycznie trudno mi nadal określić jego wydajność oraz podatność na usterki. Również nie potrafię określić, czy zużywa więcej prądu od tradycyjnego odtwarzacza tranzystorowego (zapewne jakby się grało powyżej 5h to tak). Jest to sprzęt dla koneserów za przystępną cenę. Na pewno godny polecenia, jednak obecnie bardzo trudny do zdobycia nawet na rynku wtórnym. Jest to argument za, aby Philips wydał kolejną model z tej serii. Zapewne byłby to mój trzeci model do kolekcji z tej serii...
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD