Odtwarzacz Philips Heritage Audio DVD MCD 909 jest pierwszym sprzętem z tej serii, który posiadam w swojej kolekcji obok odtwarzacza Philips MCM 906 (ten model jest technologicznie bardzo podobny, kupiłem go później zafascynowany tą serią po kupnie MCD 909). Wygląd wraz z detalami to obok dźwięku najsilniejsza strona tych modeli. Wieża jest dwuczęściowa - przedwzmacniacz lampowy + odtwarzacz DVD. Sercem sprzętu są lampy dedykowane sprzętom z najwyższej półki i dla najbardziej wybrednych melomanów. Dzięki nim dźwięk mamy ciepły, krystaliczny czuły na szczegóły. Pasmo dźwięków zaskoczy wytrawnych znawców muzyki. Wykonanie przedwzmacniacza i odtwarzacza jest doskonałe obudowa ze szczotkowanego aluminium, z boku eleganckie podświetlenie ujawniającego się podczas wydawania poleceń z pilota lub ręcznie. Osłony boczne z przyciemnego tworzywa. Mimo, że zaleca się na tym sprzęcie słuchanie płyt DVD ze względu na lepszą jakość dźwięku od formatu MP3 dobrze, że producent zastosował możliwość odtwarzania przez USB. Ilość funkcji technologicznych może zadowolić. Pięknym uzupełnieniem są kolumny w obudowie fortepianowym nadając całość szyk i elegancję. Kolumny mimo, że nie są wielkie pasują proporcjonalnie do zestawy potrafią wydobyć z siebie wiele. Trójdrożne, to też jest rzadko spotykane w sprzętach za przystępną cenę. Całość uzupełnia bardzo elegancki pilot, który ma jakby "wycięte laserowe przyciski" jest to zabieg oryginalny. Dobrze, że w porównaniu do wcześniejszych modeli tej serii inżynierowie i designerzy Philipsa zdecydowali się na tą zmianę. Wieża zarówno włączona, jak wyłączona pięknie ozdabia pomieszczenie. Wieczorem, o zmroku urok lamp mówi za siebie. Trudno się do czegoś przytrafić. Z racji, że sprzęt oszczędzam i używam sporadycznie trudno mi nadal określić jego wydajność oraz podatność na usterki. Również nie potrafię określić, czy zużywa więcej prądu od tradycyjnego odtwarzacza tranzystorowego (zapewne jakby się grało powyżej 5h to tak). Jest to sprzęt dla koneserów za przystępną cenę. Na pewno godny polecenia, jednak obecnie bardzo trudny do zdobycia nawet na rynku wtórnym. Jest to argument za, aby Philips wydał kolejną model z tej serii. Zapewne byłby to mój trzeci model do kolekcji z tej serii...