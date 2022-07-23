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  • Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos
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Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

MCM2300/12

4.7
| (12) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos
Klausykitės mėgstamos muzikos šioje kompaktiškoje ir universalioje „Philips“ muzikos sistemoje su USB, garso įvestimi ir CD atkūrimo funkcija. Mėgaukitės galingu garsu per „Bass Reflex“ garsiakalbius ir skaitmeniniu garso valdymu, optimizuojančiu garso nustatymus.
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Sužavėti garsų

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  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Įkrovimui skirtas USB prievadas

  • Daug. 15 W

15 W maksimali išvesties galia

Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais

Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais

Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos skleidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdama tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

12

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

23/07/2022

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Produkt jest rewelacyjny - nie ma słabych punktów

Jest dostosowany do mniejszego metrażu. Wspaniałe głośniki!

Argumentai už

Prosta i wygodna obsługa.

Argumentai prieš

nie ma

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2300 Mikrowieża

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2300 Mikrowieża

16/07/2020

Magyarország

Magyarország

Ár/érték arányban kiváló.

Konyhába vettem kiegészítő hangrendszernek.Nem atomerőmű,de tisztán,szépen szól.

Argumentai už

Meglepően tiszta hangzás.

Argumentai prieš

Nincs benne RDS.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2300 Mikro zenei rendszer

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2300 Mikro zenei rendszer

29/06/2019

Slovenija

Slovenija

v redu je

Uspel sem popravit nastalo napako, samo, da se cd še vedno ustavlja, kljub temu, da sem ga posodobil. Namreč, treba je biti pozoren pri googlanju, za določen model nisem opazil, da je gogole namesto modela mcm 2300 vrgel model mcm 3350, tako da sem moral najti ustrezno tipko za usb pogon ( v tem primeru sourrse na enoti.) Tako, da je dobil nazaj ustrezne podatke. Sedaj normalno dela, toda cd se še vedno ustavlja.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2300 Mikro glasbeni sistem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2300 Mikro glasbeni sistem

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