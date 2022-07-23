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Nutraukta gamyba
CD, MP3-CD, USB, FM
Įkrovimui skirtas USB prievadas
Daug. 15 W
Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos skleidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdama tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.
Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.
4.7
iš 5
12
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Rerut
23/07/2022
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Produkt jest rewelacyjny - nie ma słabych punktów
Jest dostosowany do mniejszego metrażu. Wspaniałe głośniki!
Argumentai už
Prosta i wygodna obsługa.
Argumentai prieš
nie ma
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2300 Mikrowieża
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2300 Mikrowieża
sprinter0093
16/07/2020
Magyarország
Ár/érték arányban kiváló.
Konyhába vettem kiegészítő hangrendszernek.Nem atomerőmű,de tisztán,szépen szól.
Argumentai už
Meglepően tiszta hangzás.
Argumentai prieš
Nincs benne RDS.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2300 Mikro zenei rendszer
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2300 Mikro zenei rendszer
zekson99999
29/06/2019
Slovenija
v redu je
Uspel sem popravit nastalo napako, samo, da se cd še vedno ustavlja, kljub temu, da sem ga posodobil. Namreč, treba je biti pozoren pri googlanju, za določen model nisem opazil, da je gogole namesto modela mcm 2300 vrgel model mcm 3350, tako da sem moral najti ustrezno tipko za usb pogon ( v tem primeru sourrse na enoti.) Tako, da je dobil nazaj ustrezne podatke. Sedaj normalno dela, toda cd se še vedno ustavlja.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2300 Mikro glasbeni sistem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2300 Mikro glasbeni sistem