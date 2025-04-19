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Nutraukta gamyba
„DualCut“ koreguojamasis kirptuvas
Tikslus barzdaskutės priedas
Plaunamas, AA tipo baterija
3 koreguojamosios šukos
Patogiai valdomu ir matymą užtikrinančiu 21 mm koreguojančiuoju kirptuvu galite lygiai nukirpti ir formuoti veido stilių (šerelius, ožio barzdelę, žandenas, kaklo liniją arba ūsus).
Pažangi „DualCut“ technologija – dvipusis kirpimo elementas, kuris užtikrina mažą trintį.
Odą tausojanti 21 mm barzdaskutė su plokštele lengvai pasiekia net ir sunkiau prieinamas vietas ir skuta švariau nei ašmenys.
4.8
iš 5
30
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Shumadghek
19/04/2025
Україна
Чудовий виріб!
Відмінний товар. Користуюсь вже 10 років, все чудово. Ще один такий купив на майбутнє коли цей вийде з ладу. Бо переживаю що знімуть з виробництва і вже таких не буде :))
Argumentai už
Універсальність та надійність.
Argumentai prieš
Нема.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
nvfermi
10/10/2023
Україна
Неймовірна якість
Користуюсь даним тримером вже більше 10 років, реально леза досі гарно стрижуть, при тому що останні 4 роки ще й підстригаюсь ним. Ціна-якість на висоті.
Argumentai už
Якість, надійність, ціна.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Стен
14/03/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Найкраще для домашнього барбера!
Не маю можливості кожний тиждень відвідувати барбера щоб підстригав мою бороду. З цим стайлером можу самостійно повноцінно доглядати за бородою. Єдине, що хотілося б щоб була насадка для більшої довжини. Бо зараз доводиться щось самостійно вигадувати з гребінцем. Працює від однієї АА батарейки дуже довго. Гоління практично без подразнень, треба не сильно давити і все вийде. Продукт рекомендую, в цілому усім задоволений. Купував на сайті філіпсу, доставка дуже швидка
Argumentai už
розмір, функціонал, ціна
Argumentai prieš
потрібні насадки для більшої довжини
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
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