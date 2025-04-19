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  • Tikslūs kraštai ir kontūrai
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  • Tikslūs kraštai ir kontūrai
  • Tikslūs kraštai ir kontūrai
  • Tikslūs kraštai ir kontūrai
  • Tikslūs kraštai ir kontūrai
  • Tikslūs kraštai ir kontūrai
  • Tikslūs kraštai ir kontūrai
  • Tikslūs kraštai ir kontūrai
  • Tikslūs kraštai ir kontūrai
  • Tikslūs kraštai ir kontūrai
  • Tikslūs kraštai ir kontūrai
  • Tikslūs kraštai ir kontūrai
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  • Tikslūs kraštai ir kontūrai
  • Tikslūs kraštai ir kontūrai
  • Tikslūs kraštai ir kontūrai
  • Tikslūs kraštai ir kontūrai
  • Tikslūs kraštai ir kontūrai
  • Tikslūs kraštai ir kontūrai
  • Tikslūs kraštai ir kontūrai
  • Tikslūs kraštai ir kontūrai
  • Tikslūs kraštai ir kontūrai
  • Tikslūs kraštai ir kontūrai

Nutraukta gamyba

Multigroom series 1000Itin tikslus barzdos formavimo prietaisas

MG1100/16

4.8
| (30) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Tikslūs kraštai ir kontūrai
Su „Philips MULTIGROOM“ 1000 serijos įrenginiu galite tiksliai kirpti, formuoti ir skusti veido plaukus. Naudodami pažangų „DualCut“ kirptuvą su šukomis, vienodai apkirpkite ir formuokite barzdą. Skustuvu suformuokite tikslią tiesią liniją, kraštus ir kontūrus.
Peržiūrėti visas naudas

Kirpkite, formuokite ir skuskitės kurdami tobulą veido stilių

Tikslūs kraštai ir kontūrai

  • „DualCut“ koreguojamasis kirptuvas

  • Tikslus barzdaskutės priedas

  • Plaunamas, AA tipo baterija

  • 3 koreguojamosios šukos

Tikslus kirptuvas – tobulos veido stiliaus detalės

Tikslus kirptuvas – tobulos veido stiliaus detalės

Patogiai valdomu ir matymą užtikrinančiu 21 mm koreguojančiuoju kirptuvu galite lygiai nukirpti ir formuoti veido stilių (šerelius, ožio barzdelę, žandenas, kaklo liniją arba ūsus).

Aštresni peiliukai* – tobuli kraštai naudojant „DualCut“ technologiją

Aštresni peiliukai* – tobuli kraštai naudojant „DualCut“ technologiją

Pažangi „DualCut“ technologija – dvipusis kirpimo elementas, kuris užtikrina mažą trintį.

Tiksli barzdaskutė – tobulos linijos ir kontūrai

Tiksli barzdaskutė – tobulos linijos ir kontūrai

Odą tausojanti 21 mm barzdaskutė su plokštele lengvai pasiekia net ir sunkiau prieinamas vietas ir skuta švariau nei ašmenys.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

30

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

19/04/2025

Україна

Україна

Чудовий виріб!

Відмінний товар. Користуюсь вже 10 років, все чудово. Ще один такий купив на майбутнє коли цей вийде з ладу. Бо переживаю що знімуть з виробництва і вже таких не буде :))

Argumentai už

Універсальність та надійність.

Argumentai prieš

Нема.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

10/10/2023

Україна

Україна

Неймовірна якість

Користуюсь даним тримером вже більше 10 років, реально леза досі гарно стрижуть, при тому що останні 4 роки ще й підстригаюсь ним. Ціна-якість на висоті.

Argumentai už

Якість, надійність, ціна.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

14/03/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Найкраще для домашнього барбера!

Не маю можливості кожний тиждень відвідувати барбера щоб підстригав мою бороду. З цим стайлером можу самостійно повноцінно доглядати за бородою. Єдине, що хотілося б щоб була насадка для більшої довжини. Бо зараз доводиться щось самостійно вигадувати з гребінцем. Працює від однієї АА батарейки дуже довго. Гоління практично без подразнень, треба не сильно давити і все вийде. Продукт рекомендую, в цілому усім задоволений. Купував на сайті філіпсу, доставка дуже швидка

Argumentai už

розмір, функціонал, ціна

Argumentai prieš

потрібні насадки для більшої довжини

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

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