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Nutraukta gamyba
11 įrankiai
„DualCut“ technologija
Veikia iki 80 min.
Nepraleidžia vandens
„Viskas viename“ plaukų kirptuvas veikia su pažangia „Advanced DualCut“ technologija, užtikrinančia didžiausią tikslumą. Jame yra dvipusiai peiliukai, kurie išlieka aštrūs tarsi 1-ąją dieną.
„Philips Multigroom“ plaukų kirptuvas „viskas viename“ turi 11 priedų, kad galėtumėte kirpti viso kūno plaukus.
Švariai skuskite sukurdami aiškias linijas ir tolygiai kirpkite storiausius plaukus naudodami kūno plaukų ir barzdos kirptuvą su tiksliais plieniniais peiliukais. Šie nerūdijantys peiliukai savaime pasigalanda, kad tarnautų ilgiau.
4.6
iš 5
645
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Gamer4ltu
31/01/2024
Lietuva
Liuks
Esu labai patenkintas kokybe jau kokius gal 4 metus turiu, tik reikes pasidometi ar galima uzsisakyti pagrindine galvute nes jau asmenys bunka,pacios masineles akumas irgi gerai dar laiko be problemu apsikerpu galva ir barzda
Argumentai už
Kokybe 100%
Argumentai prieš
Nera
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 5000 MG5720/15 „Devyni viename“, veidui ir plaukams
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 5000 MG5720/15 „Devyni viename“, veidui ir plaukams
aigis
03/05/2026
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Labs produkts
Pozitīvais: Ierīces ilgdarbība no vienas pilnas uzlādes un daudzveidīgie uzgaļi.
Ši apžvalga buvo parašyta apie All-in-One Trimmer 5000 Series MG5941/15 Trimmeris “vienpadsmit vienā”
Date of Use 2026-04-17
Ši apžvalga buvo parašyta apie All-in-One Trimmer 5000 Series MG5941/15 Trimmeris “vienpadsmit vienā”
Date of Use 2026-04-17
Basilio03
27/12/2022
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Отличный триммер
Триммер для тела и лица. Работает без рывков.тихий
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 5000 MG5730/15 Vienpadsmit vienā, sejai, matiem un ķermenim
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 5000 MG5730/15 Vienpadsmit vienā, sejai, matiem un ķermenim