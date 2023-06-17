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  • Geriausias formavimas ir tikslumas
  • Geriausias formavimas ir tikslumas
  • Geriausias formavimas ir tikslumas
  • Geriausias formavimas ir tikslumas
  • Geriausias formavimas ir tikslumas
  • Geriausias formavimas ir tikslumas
  • Geriausias formavimas ir tikslumas
  • Geriausias formavimas ir tikslumas
  • Geriausias formavimas ir tikslumas
  • Geriausias formavimas ir tikslumas
  • Geriausias formavimas ir tikslumas
  • Geriausias formavimas ir tikslumas
  • Geriausias formavimas ir tikslumas
  • Geriausias formavimas ir tikslumas
  • Geriausias formavimas ir tikslumas
  • Geriausias formavimas ir tikslumas
  • Geriausias formavimas ir tikslumas
  • Geriausias formavimas ir tikslumas
  • Geriausias formavimas ir tikslumas
  • Geriausias formavimas ir tikslumas
  • Geriausias formavimas ir tikslumas
  • Geriausias formavimas ir tikslumas

Nutraukta gamyba

Multigroom series 7000„Dvylika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

MG7735/15

4.6
| (1800) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Geriausias formavimas ir tikslumas
Patobulinkite savo individualų stilių su mūsų pačiu tiksliausiu ir universaliausiu kirptuvu. Su 12 aukščiausios kokybės įrankių sukursite unikalų stilių nuo galvos iki pirštų galiukų. Mėgaukitės maksimaliu tikslumu naudodami „DualCut“ peiliukus ir papildomu valdymu, kurį suteikia neslidi guminė rankena.
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Universaliausias aukščiausios kokybės kirptuvas „Dvylika viename“

Geriausias formavimas ir tikslumas

  • 12 įrankių

  • „DualCut“ technologija

  • Iki 120 min. veikimo laiko

  • Atsparus vandeniui

Maksimalus tikslumas su 2 k. daugiau peiliukų

Maksimalus tikslumas su 2 k. daugiau peiliukų

„Viskas viename“ plaukų kirptuvas veikia su pažangia „DualCut“ technologija, užtikrinančia didžiausią tikslumą. Jame yra dvipusiai peiliukai, kurie išlieka aštrūs tarsi 1-ąją dieną.

12 įrankių veido ir galvos plaukams kirpti

12 įrankių veido ir galvos plaukams kirpti

„Philips Multigroom“ plaukų kirptuvas „viskas viename“ turi 12 priedų, kad galėtumėte kirpti viso kūno plaukus.

Glotniai skutantys pasigalandantys peiliukai

Glotniai skutantys pasigalandantys peiliukai

Švariai skuskite sukurdami aiškias linijas ir tolygiai kirpkite storiausius plaukus naudodami kūno plaukų ir barzdos kirptuvą su tiksliais plieniniais peiliukais. Šie nerūdijantys peiliukai savaime pasigalanda, kad tarnautų ilgiau.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

1800

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

17/06/2023

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Viskas puiku!

Viskas puiku. Viskas puiku. Viskas puiku. Viskas puiku.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

20/09/2019

Lietuva

Lietuva

Skustuvas visiems atvejams

Principe skustuvas visiems gyvenimo atvejams. Barzdai, kūno plaukams, šukuosenai pakoreguoti. Vis dėl to, norint, kad ant veido nesimatytų nei plaukelio, geriau turėti ir paprastą skustuvą.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

04/08/2019

Lietuva

Lietuva

ivaizdziui formuoti

Lengvai apkerpu vyra ir vyro broli. Tuo tarpu vyras naudoja savo reikmems. Labai daug angaliu, visiems poreikiams.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7770/15 „Aštuoniolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7770/15 „Aštuoniolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

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