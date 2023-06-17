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  • Vienas įrankis visapus. veido, plaukų ir kūno plaukų formavimui
  • Vienas įrankis visapus. veido, plaukų ir kūno plaukų formavimui
  • Vienas įrankis visapus. veido, plaukų ir kūno plaukų formavimui
  • Vienas įrankis visapus. veido, plaukų ir kūno plaukų formavimui
  • Vienas įrankis visapus. veido, plaukų ir kūno plaukų formavimui
  • Vienas įrankis visapus. veido, plaukų ir kūno plaukų formavimui
  • Vienas įrankis visapus. veido, plaukų ir kūno plaukų formavimui
  • Vienas įrankis visapus. veido, plaukų ir kūno plaukų formavimui
  • Vienas įrankis visapus. veido, plaukų ir kūno plaukų formavimui
  • Vienas įrankis visapus. veido, plaukų ir kūno plaukų formavimui
  • Vienas įrankis visapus. veido, plaukų ir kūno plaukų formavimui
  • Vienas įrankis visapus. veido, plaukų ir kūno plaukų formavimui
  • Vienas įrankis visapus. veido, plaukų ir kūno plaukų formavimui
  • Vienas įrankis visapus. veido, plaukų ir kūno plaukų formavimui
  • Vienas įrankis visapus. veido, plaukų ir kūno plaukų formavimui
  • Vienas įrankis visapus. veido, plaukų ir kūno plaukų formavimui
  • Vienas įrankis visapus. veido, plaukų ir kūno plaukų formavimui
  • Vienas įrankis visapus. veido, plaukų ir kūno plaukų formavimui
  • Vienas įrankis visapus. veido, plaukų ir kūno plaukų formavimui
  • Vienas įrankis visapus. veido, plaukų ir kūno plaukų formavimui
  • Vienas įrankis visapus. veido, plaukų ir kūno plaukų formavimui
  • Vienas įrankis visapus. veido, plaukų ir kūno plaukų formavimui
  • Vienas įrankis visapus. veido, plaukų ir kūno plaukų formavimui
  • Vienas įrankis visapus. veido, plaukų ir kūno plaukų formavimui

Nutraukta gamyba

Multigroom series 7000„Šešiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

MG7736/15

4.6
| (1800) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Vienas įrankis visapus. veido, plaukų ir kūno plaukų formavimui
Ištobulinkite stilių su mūsų pačiu tiksliausiu ir universaliausiu kirptuvu. Su 13 aukščiausios kokybės įrankių sukursite unikalų stilių nuo galvos iki pirštų galiukų. Mėgaukitės maksimaliu tikslumu su pasigalandančiais ašmenimis ir visapusiškai valdykite paėmę už neslystančios guminės rankenos.
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Universaliausias aukščiausios kokybės kirptuvas „šešiolika viename“

Vienas įrankis visapus. veido, plaukų ir kūno plaukų formavimui

  • 16 įrankių

  • Pasigalandantys metaliniai peiliukai

  • Iki 120 min. veikimo laiko

  • Atsparus vandeniui

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Šio kirptuvo veido ir kūno plaukams skirti pasigalandantys plieniniai peiliukai sustiprinti geležimi ir užgrūdinti, kad būtų patys stipriausi. Todėl peiliukai išlieka aštrūs kaip 1-ąją dieną. Nerūdija. Peiliukų nereikia sutepti alyva.

16 įrankių veido ir galvos plaukams kirpti

16 įrankių veido ir galvos plaukams kirpti

7000 serijos „Philips Multigroom“ plaukų kirptuvas „viskas viename“ turi 16 priedų, kad galėtumėte kirpti viso kūno plaukus.

Glotniai skutantys pasigalandantys peiliukai

Glotniai skutantys pasigalandantys peiliukai

Švariai skuskite sukurdami aiškias linijas ir tolygiai kirpkite storiausius plaukus naudodami kūno plaukų ir barzdos kirptuvą su tiksliais plieniniais peiliukais. Šie nerūdijantys peiliukai savaime pasigalanda, kad tarnautų ilgiau.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

1800

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

17/06/2023

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Viskas puiku!

Viskas puiku. Viskas puiku. Viskas puiku. Viskas puiku.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

20/09/2019

Lietuva

Lietuva

Skustuvas visiems atvejams

Principe skustuvas visiems gyvenimo atvejams. Barzdai, kūno plaukams, šukuosenai pakoreguoti. Vis dėl to, norint, kad ant veido nesimatytų nei plaukelio, geriau turėti ir paprastą skustuvą.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

04/08/2019

Lietuva

Lietuva

ivaizdziui formuoti

Lengvai apkerpu vyra ir vyro broli. Tuo tarpu vyras naudoja savo reikmems. Labai daug angaliu, visiems poreikiams.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7770/15 „Aštuoniolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7770/15 „Aštuoniolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

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