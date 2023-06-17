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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
16 įrankių
Pasigalandantys metaliniai peiliukai
Iki 120 min. veikimo laiko
Atsparus vandeniui
Šio kirptuvo veido ir kūno plaukams skirti pasigalandantys plieniniai peiliukai sustiprinti geležimi ir užgrūdinti, kad būtų patys stipriausi. Todėl peiliukai išlieka aštrūs kaip 1-ąją dieną. Nerūdija. Peiliukų nereikia sutepti alyva.
7000 serijos „Philips Multigroom“ plaukų kirptuvas „viskas viename“ turi 16 priedų, kad galėtumėte kirpti viso kūno plaukus.
Švariai skuskite sukurdami aiškias linijas ir tolygiai kirpkite storiausius plaukus naudodami kūno plaukų ir barzdos kirptuvą su tiksliais plieniniais peiliukais. Šie nerūdijantys peiliukai savaime pasigalanda, kad tarnautų ilgiau.
4.6
iš 5
1800
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
17/06/2023
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Viskas puiku!
Viskas puiku. Viskas puiku. Viskas puiku. Viskas puiku.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui
Andrius88
20/09/2019
Lietuva
Skustuvas visiems atvejams
Principe skustuvas visiems gyvenimo atvejams. Barzdai, kūno plaukams, šukuosenai pakoreguoti. Vis dėl to, norint, kad ant veido nesimatytų nei plaukelio, geriau turėti ir paprastą skustuvą.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui
Alicija
04/08/2019
Lietuva
ivaizdziui formuoti
Lengvai apkerpu vyra ir vyro broli. Tuo tarpu vyras naudoja savo reikmems. Labai daug angaliu, visiems poreikiams.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7770/15 „Aštuoniolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7770/15 „Aštuoniolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui