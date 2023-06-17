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  • Geriausias formavimas ir tikslumas
  • Geriausias formavimas ir tikslumas
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  • Geriausias formavimas ir tikslumas
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  • Geriausias formavimas ir tikslumas
  • Geriausias formavimas ir tikslumas
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  • Geriausias formavimas ir tikslumas
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  • Geriausias formavimas ir tikslumas

Nutraukta gamyba

Multigroom series 7000„Aštuoniolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

MG7785/20

4.6
| (1800) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Geriausias formavimas ir tikslumas
Patobulinkite savo individualų stilių su mūsų tiksliausiu ir universaliausiu kirptuvu. Naudodami 18 kokybiškų įrankių sukursite unikalų stilių nuo galvos iki kojų. Mėgaukitės maksimaliu tikslumu naudodami „DualCut“ peiliukus ir aukščiausios kokybės plieninę rankeną su guminėmis detalėmis.
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Universaliausias aukščiausios kokybės kirptuvas „Aštuoniolika viename“

Geriausias formavimas ir tikslumas

  • 18 įrankiai

  • „DualCut“ technologija

  • 5 val. veikimo laikas

  • Atsparus vandeniui

Kirpkite ir formuokite veido plaukus, prižiūrėkite plaukus ir kūną naudodami 18 įrankių

Kirpkite ir formuokite veido plaukus, prižiūrėkite plaukus ir kūną naudodami 18 įrankių

Šis „viskas viename“ kirptuvas patogiai kerpa ir formuoja veido plaukus, apkerpa plaukus ir pasitarnauja prižiūrint kūną.

Maksimalus tikslumas su 2 k. daugiau peiliukų

Maksimalus tikslumas su 2 k. daugiau peiliukų

„Viskas viename“ plaukų kirptuvas veikia su pažangia „DualCut“ technologija, užtikrinančia didžiausią tikslumą. Jame yra dvipusiai peiliukai, kurie išlieka aštrūs tarsi 1-ąją dieną.

Glotniai skutantys pasigalandantys peiliukai

Glotniai skutantys pasigalandantys peiliukai

Švariai skuskite sukurdami aiškias linijas ir tolygiai kirpkite storiausius plaukus naudodami kūno plaukų ir barzdos kirptuvą su tiksliais plieniniais peiliukais. Šie nerūdijantys peiliukai savaime pasigalanda, kad tarnautų ilgiau.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

1800

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

17/06/2023

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Viskas puiku!

Viskas puiku. Viskas puiku. Viskas puiku. Viskas puiku.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

20/09/2019

Lietuva

Lietuva

Skustuvas visiems atvejams

Principe skustuvas visiems gyvenimo atvejams. Barzdai, kūno plaukams, šukuosenai pakoreguoti. Vis dėl to, norint, kad ant veido nesimatytų nei plaukelio, geriau turėti ir paprastą skustuvą.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

04/08/2019

Lietuva

Lietuva

ivaizdziui formuoti

Lengvai apkerpu vyra ir vyro broli. Tuo tarpu vyras naudoja savo reikmems. Labai daug angaliu, visiems poreikiams.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7770/15 „Aštuoniolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7770/15 „Aštuoniolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

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