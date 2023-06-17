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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
13 viename: veidas, galva ir kūnas
Tikslaus kirpimo šukos
Pasigalandantys plieniniai peiliukai
„BeardSense“ technologija
Patentuotos kirpimo šukos siūlo 11 1–3 mm ilgio nustatymų, todėl galite tolygiai kirpti tiksliai norimo ilgio kirpčiukus.
Nerūdijančio plieno ašmenys išlieka aštrūs kaip pirmą dieną, todėl veikia ilgai. Nereikia tepti.
Kirptuvas 125 kartų per sekundę nuskaito barzdos tankį ir padidina galią būtent tada, kai jos reikia, kad būtų galima kirpti ir tankią, vešlią ar ilgesnę barzdą.
4.6
iš 5
1800
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
17/06/2023
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Viskas puiku!
Viskas puiku. Viskas puiku. Viskas puiku. Viskas puiku.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui
Andrius88
20/09/2019
Lietuva
Skustuvas visiems atvejams
Principe skustuvas visiems gyvenimo atvejams. Barzdai, kūno plaukams, šukuosenai pakoreguoti. Vis dėl to, norint, kad ant veido nesimatytų nei plaukelio, geriau turėti ir paprastą skustuvą.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui
Alicija
04/08/2019
Lietuva
ivaizdziui formuoti
Lengvai apkerpu vyra ir vyro broli. Tuo tarpu vyras naudoja savo reikmems. Labai daug angaliu, visiems poreikiams.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7770/15 „Aštuoniolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7770/15 „Aštuoniolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui
Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes