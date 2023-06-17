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  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas

Nutraukta gamyba

All-in-One Trimmer7000 serija

MG7920/15

4.6
| (1800) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
kurkite savo asmeninę išvaizdą naudodami šį universalų kirptuvą su 13 kokybiškų įrankių veido, galvos ir kūno plaukams formuoti. Tikslios kirpimo šukos užtikrina nuoseklų kirpimą tiksliai pagal jūsų norimą ilgį.
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Veidui, plaukams, kūnui

Vienas įrankis, didžiausias tikslumas

  • 13 viename: veidas, galva ir kūnas

  • Tikslaus kirpimo šukos

  • Pasigalandantys plieniniai peiliukai

  • „BeardSense“ technologija

Lygus apkirpimas vienu ypu

Lygus apkirpimas vienu ypu

Patentuotos kirpimo šukos siūlo 11 1–3 mm ilgio nustatymų, todėl galite tolygiai kirpti tiksliai norimo ilgio kirpčiukus.

Ilgalaikis veikimas ir tikslūs rezultatai

Ilgalaikis veikimas ir tikslūs rezultatai

Nerūdijančio plieno ašmenys išlieka aštrūs kaip pirmą dieną, todėl veikia ilgai. Nereikia tepti.

Kirptuvas, kuris prisitaiko prie jūsų barzdos

Kirptuvas 125 kartų per sekundę nuskaito barzdos tankį ir padidina galią būtent tada, kai jos reikia, kad būtų galima kirpti ir tankią, vešlią ar ilgesnę barzdą.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

    HQ87 USB sieninis adapteris

    CP0909/01
    • Moteriški skustuvai 8000/6000
    • „All in One“ kirptuvai 9000/7000/5000
    • Barzdaskutės 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • „OneBlade“
    • 2 kontaktų kištukas su 7,5 vato adapteriu tinkamas naudoti ES šalyse

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.6

iš 5

1800

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

17/06/2023

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Viskas puiku!

Viskas puiku. Viskas puiku. Viskas puiku. Viskas puiku.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

20/09/2019

Lietuva

Lietuva

Skustuvas visiems atvejams

Principe skustuvas visiems gyvenimo atvejams. Barzdai, kūno plaukams, šukuosenai pakoreguoti. Vis dėl to, norint, kad ant veido nesimatytų nei plaukelio, geriau turėti ir paprastą skustuvą.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

04/08/2019

Lietuva

Lietuva

ivaizdziui formuoti

Lengvai apkerpu vyra ir vyro broli. Tuo tarpu vyras naudoja savo reikmems. Labai daug angaliu, visiems poreikiams.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7770/15 „Aštuoniolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7770/15 „Aštuoniolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

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  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes