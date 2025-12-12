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All-in-One Trimmer 7000 serija

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All-in-One Trimmer7000 serija

MG7920/15

All-in-One Trimmer 7000 serija

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Naudotojo vadovas

  • PDF fail., 6.3 MB
  • 12 December 2025

Argentinian Declaration of Conformity - English (US)

  • ZIP fail., 2 MB
  • 9 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

Dalys ir priedai

    HQ87 USB sieninis adapteris

    CP0909/01
    • Moteriški skustuvai 8000/6000
    • „All in One“ kirptuvai 9000/7000/5000
    • Barzdaskutės 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • „OneBlade“
    • 2 kontaktų kištukas su 7,5 vato adapteriu tinkamas naudoti ES šalyse

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