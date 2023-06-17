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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
15 viename: veidas, galva ir kūnas
Aukščiausios kokybės tikslumo šukos
Pasigalandantys plieniniai peiliukai
„BeardSense“ technologija
Mūsų kirptuvas turi 15 priedų, kuriais galite kirpti ir formuoti barzdą, kirpti plaukus ir sutvarkyti kūną - taip patogiai patenkinsite visus savo priežiūros poreikius.
Mūsų aukščiausios kokybės tikslumo šukos, turinčios 11 ilgio nustatymų 0,2 mm žingsniais nuo 1 iki 3 mm, užtikrina maksimalų tikslumą, kad galėtumėte kirpti tiksliai tokį ilgį, kokio norite, kad atrodytumėte puikiai.
Pasigalandantys plieniniai peiliukai užtikrina didesnį stiprumą ir maksimalų tikslumą kirpimo metu, išlieka tokie pat aštrūs kaip pirmą dieną ir nereikia peiliukų alyvos.
4.6
iš 5
1800
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
17/06/2023
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Viskas puiku!
Viskas puiku. Viskas puiku. Viskas puiku. Viskas puiku.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui
Andrius88
20/09/2019
Lietuva
Skustuvas visiems atvejams
Principe skustuvas visiems gyvenimo atvejams. Barzdai, kūno plaukams, šukuosenai pakoreguoti. Vis dėl to, norint, kad ant veido nesimatytų nei plaukelio, geriau turėti ir paprastą skustuvą.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui
Alicija
04/08/2019
Lietuva
ivaizdziui formuoti
Lengvai apkerpu vyra ir vyro broli. Tuo tarpu vyras naudoja savo reikmems. Labai daug angaliu, visiems poreikiams.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7770/15 „Aštuoniolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7770/15 „Aštuoniolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui
Darant prielaidą, kad veido plaukai kerpami 2,3 karto per savaitę, kiekvienas kartas vid. 11,5 min.
Greito įkrovimo funkcija suteikia pakankamai energijos vienam kirpimo seansui
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