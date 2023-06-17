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  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
  • Vienas įrankis, didžiausias tikslumas

All-in-One Trimmer 7000 Series„Penkiolika viename“ kirptuvas

MG7935/15

4.6
| (1800) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Vienas įrankis, didžiausias tikslumas
Mūsų „viskas viename“ kirptuvas siūlo jums reikalingą universalumą ir tikslumą su 15 kokybiškų įrankių, skirtų veidui, galvai ir kūnui. Savaime pasigalandantys ašmenys išlieka tokie pat aštrūs kaip pirmą dieną, o aukščiausios kokybės tikslumo šukos padeda pasiekti norimą išvaizdą ir stilių.
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Veidui, plaukams ir kūnui

Vienas įrankis, didžiausias tikslumas

  • 15 viename: veidas, galva ir kūnas

  • Aukščiausios kokybės tikslumo šukos

  • Pasigalandantys plieniniai peiliukai

  • „BeardSense“ technologija

15 įrankių visiems jūsų kirpimo poreikiams

15 įrankių visiems jūsų kirpimo poreikiams

Mūsų kirptuvas turi 15 priedų, kuriais galite kirpti ir formuoti barzdą, kirpti plaukus ir sutvarkyti kūną - taip patogiai patenkinsite visus savo priežiūros poreikius.

Tikslus ir tobulai atrodantis kirpimas

Tikslus ir tobulai atrodantis kirpimas

Mūsų aukščiausios kokybės tikslumo šukos, turinčios 11 ilgio nustatymų 0,2 mm žingsniais nuo 1 iki 3 mm, užtikrina maksimalų tikslumą, kad galėtumėte kirpti tiksliai tokį ilgį, kokio norite, kad atrodytumėte puikiai.

Maksimalus tikslumas ir ilgalaikis veikimas

Maksimalus tikslumas ir ilgalaikis veikimas

Pasigalandantys plieniniai peiliukai užtikrina didesnį stiprumą ir maksimalų tikslumą kirpimo metu, išlieka tokie pat aštrūs kaip pirmą dieną ir nereikia peiliukų alyvos.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

1800

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

17/06/2023

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Viskas puiku!

Viskas puiku. Viskas puiku. Viskas puiku. Viskas puiku.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

20/09/2019

Lietuva

Lietuva

Skustuvas visiems atvejams

Principe skustuvas visiems gyvenimo atvejams. Barzdai, kūno plaukams, šukuosenai pakoreguoti. Vis dėl to, norint, kad ant veido nesimatytų nei plaukelio, geriau turėti ir paprastą skustuvą.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

04/08/2019

Lietuva

Lietuva

ivaizdziui formuoti

Lengvai apkerpu vyra ir vyro broli. Tuo tarpu vyras naudoja savo reikmems. Labai daug angaliu, visiems poreikiams.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7770/15 „Aštuoniolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7770/15 „Aštuoniolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

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Atsakomybės apribojimai

  1. Darant prielaidą, kad veido plaukai kerpami 2,3 karto per savaitę, kiekvienas kartas vid. 11,5 min.

  2. Greito įkrovimo funkcija suteikia pakankamai energijos vienam kirpimo seansui

  3. Per 90 dienų nuo įsigijimo užsiregistruokite interneto svetainėje Philips.com