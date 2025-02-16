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Gaminimo langelis
„RapidAir Plus“ technologija
16 kepimo funkcijų viename
Laiko ir energijos taupymas
Patentuota „RapidAir Plus“ technologija su unikalia žvaigždės formos konstrukcija greičiau cirkuliuoja karštą orą aplink maistą ir per jį, užtikrindama tolygų maisto kepimą viduje ir išorėje, kad skanūs naminiai patiekalai būtų gaminami 30 % greičiau*
Daugiau jokių spėlionių. Stebėkite kepamą maistą ir pamatykite, kada jis tobulai iškepęs. Skirtas gaminti stilingai.
Iki 40 % perteklinių riebalų išvarva, tad maistas bus ne tik gardus, bet ir sveikesnis***. Krepšelis atskiria kepamą maistą nuo padėkle surinktų riebalų.
4.9
iš 5
7
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Martinka_k
16/02/2025
Česká republika
Super fritéza
Líbí se mi intuitivní ovládání a praktické přednastavené programy, které zjednodušují přípravu pokrmů. Skvělým doplňkem je mobilní aplikace s množstvím receptů a funkcí upozornění na promíchání jídla. Oceňuji také snadnou údržbu – odnímatelné části lze bez problémů mýt v myčce. A průhledné okénko? Perfektní detail, díky kterému mám vždy přehled o tom, jak se jídlo uvnitř připravuje, aniž bych musel fritézu otevírat.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
Katy Č.
16/02/2025
Česká republika
Fritéza s pěkným designem
Fritéza se je opravdu ozdobou mé kuchyně. Z počátku jsem se bála ovládání, ale vše je tak intuitivní, dotykový displej je příjemný a v kombinaci s aplikací HomeID je vše tak snadné. Najdu tam recepty včetně postupu, jak na to. To je přesně pro mě, šetří mi čas a nervy. Úplně první jsem zkoušela připravit řízky, měla jsem je hotové za 12 minut, byly šťavnaté a křupavé. Za mě skvělá volba, jak dětem dopřát jejich oblíbená jídla zdravěji. Koš se čísti snadno, jednoduše se opláchne pod vodou. Tento výrobek se jeví jako kvalitně zpracovaný, jsem moc spokojená.
Argumentai už
Pěkný design, kvalitní provedení, aplikace s recepty
Argumentai prieš
Zatím nic
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
call_me_luciii
15/02/2025
Česká republika
Perfektní jídla
Philips 3000 Series je spolehlivý pomocník do kuchyně. Už téměř nepoužívám nic jiného k vaření. Své oblíbené jídla si nyní můžu udělat ve zdravější verzi a musím říct, že třeba lepší hranolky jsem nejedla. Maso je šťavnaté, sladké výborné... Navíc technologie RapidAir Plus zajišťuje rychlé a rovnoměrné propečení. Fritéza má zabudované sklo, přes které se můžete dívat, jak se jídlo vevnitř krásně propéká bez nutnosti ji otevřít. Oceňuji košík, které bezvadně odděluje tuk. V aplikaci HomeID najdete opravdu spoustu skvělých receptů. Velikost je tak akorát, má objem 4,2 l a díky tomu, že se dají části fritézy oddělit, tak se i snadno čistí a lze ty části vložit do myčky. Já mohu tuto horkovzdušnou fritézu jedině doporučit.
Argumentai už
Kvalitní, rovnoměrně se v něm jídlo propéká, designový, má sledovací okénko, má odnímatelné části, které lze vložit do myčky, několik programů, praktický košík
Argumentai prieš
zabírá dost místa
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
Palyginti su naminėmis bulvytėmis, keptomis įprastoje gruzdintuvėje
prieš „Philips Airfryers“ su „RapidAir“ technologija
Vištienos koja: iki 40 % mažiau riebalų, palyginti su žalia
Receptų skaičius įvairiose šalyse gali skirtis
Procentai pagrįsti vidiniais laboratoriniais matavimais, naudojant „Philips Airfryer“: vištienos krūtinėlės (AF nustatymas 160 °C, be pašildymo) arba lašišos filė (AF nustatymas 200 °C, be pašildymo) kepimas, palyginti su A klasės orkaitės naudojimu. Tikslūs procentai gali skirtis priklausomai nuo produkto.
„MetrixLab“ bandymas su 30 esamų „Philips 3000“ serijos „Airfryer“ naudotojų, 2024 m. liepos mėn.