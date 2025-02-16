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  • Matykite, kaip čirška ir paragaukite skonių įvairovę.
  • Matykite, kaip čirška ir paragaukite skonių įvairovę.
  • Matykite, kaip čirška ir paragaukite skonių įvairovę.
  • Matykite, kaip čirška ir paragaukite skonių įvairovę.
  • Matykite, kaip čirška ir paragaukite skonių įvairovę.
  • Matykite, kaip čirška ir paragaukite skonių įvairovę.
  • Matykite, kaip čirška ir paragaukite skonių įvairovę.
  • Matykite, kaip čirška ir paragaukite skonių įvairovę.
  • Matykite, kaip čirška ir paragaukite skonių įvairovę.
  • Matykite, kaip čirška ir paragaukite skonių įvairovę.
  • Matykite, kaip čirška ir paragaukite skonių įvairovę.
  • Matykite, kaip čirška ir paragaukite skonių įvairovę.
  • Matykite, kaip čirška ir paragaukite skonių įvairovę.
  • Matykite, kaip čirška ir paragaukite skonių įvairovę.
  • Matykite, kaip čirška ir paragaukite skonių įvairovę.
  • Matykite, kaip čirška ir paragaukite skonių įvairovę.

3000 serija„Airfryer“ 4,2 l

NA322/00

4.9
| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Matykite, kaip čirška ir paragaukite skonių įvairovę.
Atraskite daugiau nei tik gruzdinimą su 16 funkcijų – nuo greito kepimo iki ilgo troškinimo viename inde. Skanūs, pilnaverčiai naminiai patiekalai pasiekiami vos keliais žingsniais. Stilingas langelis leidžia stebėti, kada viskas bus traškiai ir švelniai paruošta iki tobulybės.
Peržiūrėti visas naudas

Traškus, švelnus ir tolygiai iškepęs maistas kiekvieną kartą

Matykite, kaip čirška ir paragaukite skonių įvairovę.

  • Gaminimo langelis

  • „RapidAir Plus“ technologija

  • 16 kepimo funkcijų viename

  • Laiko ir energijos taupymas

Greitas, tolygus kepimas su „RapidAir Plus“ technologija

Greitas, tolygus kepimas su „RapidAir Plus“ technologija

Patentuota „RapidAir Plus“ technologija su unikalia žvaigždės formos konstrukcija greičiau cirkuliuoja karštą orą aplink maistą ir per jį, užtikrindama tolygų maisto kepimą viduje ir išorėje, kad skanūs naminiai patiekalai būtų gaminami 30 % greičiau*

Stilingas gaminimo langelis maistui stebėti

Stilingas gaminimo langelis maistui stebėti

Daugiau jokių spėlionių. Stebėkite kepamą maistą ir pamatykite, kada jis tobulai iškepęs. Skirtas gaminti stilingai.

Atskirkite riebalus ir juos pašalinkite, naudodami unikalų krepšelį

Atskirkite riebalus ir juos pašalinkite, naudodami unikalų krepšelį

Iki 40 % perteklinių riebalų išvarva, tad maistas bus ne tik gardus, bet ir sveikesnis***. Krepšelis atskiria kepamą maistą nuo padėkle surinktų riebalų.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

7

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

16/02/2025

Česká republika

Česká republika

Super fritéza

Líbí se mi intuitivní ovládání a praktické přednastavené programy, které zjednodušují přípravu pokrmů. Skvělým doplňkem je mobilní aplikace s množstvím receptů a funkcí upozornění na promíchání jídla. Oceňuji také snadnou údržbu – odnímatelné části lze bez problémů mýt v myčce. A průhledné okénko? Perfektní detail, díky kterému mám vždy přehled o tom, jak se jídlo uvnitř připravuje, aniž bych musel fritézu otevírat.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

16/02/2025

Česká republika

Česká republika

Fritéza s pěkným designem

Fritéza se je opravdu ozdobou mé kuchyně. Z počátku jsem se bála ovládání, ale vše je tak intuitivní, dotykový displej je příjemný a v kombinaci s aplikací HomeID je vše tak snadné. Najdu tam recepty včetně postupu, jak na to. To je přesně pro mě, šetří mi čas a nervy. Úplně první jsem zkoušela připravit řízky, měla jsem je hotové za 12 minut, byly šťavnaté a křupavé. Za mě skvělá volba, jak dětem dopřát jejich oblíbená jídla zdravěji. Koš se čísti snadno, jednoduše se opláchne pod vodou. Tento výrobek se jeví jako kvalitně zpracovaný, jsem moc spokojená.

Argumentai už

Pěkný design, kvalitní provedení, aplikace s recepty

Argumentai prieš

Zatím nic

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

15/02/2025

Česká republika

Česká republika

Perfektní jídla

Philips 3000 Series je spolehlivý pomocník do kuchyně. Už téměř nepoužívám nic jiného k vaření. Své oblíbené jídla si nyní můžu udělat ve zdravější verzi a musím říct, že třeba lepší hranolky jsem nejedla. Maso je šťavnaté, sladké výborné... Navíc technologie RapidAir Plus zajišťuje rychlé a rovnoměrné propečení. Fritéza má zabudované sklo, přes které se můžete dívat, jak se jídlo vevnitř krásně propéká bez nutnosti ji otevřít. Oceňuji košík, které bezvadně odděluje tuk. V aplikaci HomeID najdete opravdu spoustu skvělých receptů. Velikost je tak akorát, má objem 4,2 l a díky tomu, že se dají části fritézy oddělit, tak se i snadno čistí a lze ty části vložit do myčky. Já mohu tuto horkovzdušnou fritézu jedině doporučit.

Argumentai už

Kvalitní, rovnoměrně se v něm jídlo propéká, designový, má sledovací okénko, má odnímatelné části, které lze vložit do myčky, několik programů, praktický košík

Argumentai prieš

zabírá dost místa

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su naminėmis bulvytėmis, keptomis įprastoje gruzdintuvėje

  2. prieš „Philips Airfryers“ su „RapidAir“ technologija

  3. Vištienos koja: iki 40 % mažiau riebalų, palyginti su žalia

  4. Receptų skaičius įvairiose šalyse gali skirtis

  5. Procentai pagrįsti vidiniais laboratoriniais matavimais, naudojant „Philips Airfryer“: vištienos krūtinėlės (AF nustatymas 160 °C, be pašildymo) arba lašišos filė (AF nustatymas 200 °C, be pašildymo) kepimas, palyginti su A klasės orkaitės naudojimu. Tikslūs procentai gali skirtis priklausomai nuo produkto.

  6. „MetrixLab“ bandymas su 30 esamų „Philips 3000“ serijos „Airfryer“ naudotojų, 2024 m. liepos mėn.