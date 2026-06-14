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  • Lankstus „Megabasket” kepimui garais, garinimui ar kepimui oru
  • Lankstus „Megabasket” kepimui garais, garinimui ar kepimui oru
  • Lankstus „Megabasket” kepimui garais, garinimui ar kepimui oru
  • Lankstus „Megabasket” kepimui garais, garinimui ar kepimui oru
  • Lankstus „Megabasket” kepimui garais, garinimui ar kepimui oru
  • Lankstus „Megabasket” kepimui garais, garinimui ar kepimui oru
  • Lankstus „Megabasket” kepimui garais, garinimui ar kepimui oru
  • Lankstus „Megabasket” kepimui garais, garinimui ar kepimui oru
  • Lankstus „Megabasket” kepimui garais, garinimui ar kepimui oru
  • Lankstus „Megabasket” kepimui garais, garinimui ar kepimui oru
  • Lankstus „Megabasket” kepimui garais, garinimui ar kepimui oru
  • Lankstus „Megabasket” kepimui garais, garinimui ar kepimui oru
  • Lankstus „Megabasket” kepimui garais, garinimui ar kepimui oru
  • Lankstus „Megabasket” kepimui garais, garinimui ar kepimui oru
  • Lankstus „Megabasket” kepimui garais, garinimui ar kepimui oru
  • Lankstus „Megabasket” kepimui garais, garinimui ar kepimui oru
  • Lankstus „Megabasket” kepimui garais, garinimui ar kepimui oru

„Philips Airfryer” 5000 serijosAirfryer

NA565/02

4.8
| (11) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Lankstus „Megabasket” kepimui garais, garinimui ar kepimui oru
„Megabasket Airfryer” prisitaiko prie jūsų poreikių su vienu ypač dideliu krepšeliu (~10 l) arba dviem krepšeliais (3 l + 6 l). Garinkite kepant, garinkite arba kepkite karštu oru, kad gautumėte sultingus, minkštus, traškius rezultatus. Nuo sekmadienio kepsnių iki spalvingų daržovių. Tobuli šeimos patiekalai kiekvieną kartą.
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Daugiau tekstūrų, nauji skoniai, lengviau valyti

Lankstus „Megabasket” kepimui garais, garinimui ar kepimui oru

  • Lengvai perjunkite iš 1 „Megabasket” į 2 krepšelius

  • Universalus kepimas oru. Dabar su kepimo garais ir garinimo funkcijomis

  • Lengvas valymas su automatine garų valymo funkcija

  • Pagalba ir palaikymas su nemokama „HomeID” programėle

Lankstus krepšelis, prisitaikantis prie bet kokios progos

Lankstus krepšelis, prisitaikantis prie bet kokios progos

Ar tai būtų rami vakarienė dviese, ar maisto gaminimas visai išplėstinei šeimai – jūs visada būsite pasiruošę. Gaminkite dviejuose atskiruose 3 l + 6 l krepšeliuose kasdieniam patogumui arba sujunkite juos į vieną didžiulį „Megabasket” krepšelį, kurio talpa apie 10 l, svarbiausiems patiekalams – pakankamai didelis 2,5 kg bulvyčių, 1,9 kg šonkauliukų ar visam viščiukui. Vienu metu naudokite garų kepimą, garus arba kepimą karštu oru, kad kaskart pasiektumėte tobulą tekstūrą.

Atraskite naujas tekstūras su garų kepimo galia

Atraskite naujas tekstūras su garų kepimo galia

Garai ir karštas oras veikia kartu, kad rezultatai būtų ne tik traškūs – išsaugoma drėgmė, padidinama švelnumas ir sukuriamos tekstūros, kurios yra sultingos ir auksinės, suteikiančios jums geriausias abiejų pasaulių savybes. Tobulai tinka auksinei picai, traškiai keptai duonai, sultingam viščiukui ir kepintoms daržovėms jūsų „Airfryer” su garais.

Išsaugokite maistines medžiagas su garais

Išsaugokite maistines medžiagas su garais

Garų technologija išsaugo iki 93 % maistinių medžiagų*, sukurdama šilkines, švelnes tekstūras, kurios tirpsta burnoje. Nuo purių koldūnų iki tobulai garuose paruoštos lašišos, daržovių, kurios išlieka ryškios, ir baltymų, kurie išlieka neįtikėtinai drėgni. Sveikas maisto gaminimas, kuris iš tikrųjų skanus ir patinka draugams bei šeimai.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

11

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

14/06/2026

Lietuva

Lietuva

puikus prietaisas!

Labai patinka karsto oro ir garu gruzdintuve, talpus stalcius, garu funkcija tiesiog tobula, mesyte iskepa labai sultinga.

Argumentai už

yra garu funkcija, labai talpus stalcius

Argumentai prieš

nera trukumu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-06-01

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-06-01

12/06/2026

Lietuva

Lietuva

Ypač talpi

Ypatingai talpi gruzdintuvė. Vienu metu galima kepti daug maisto. Viskas gaunasi tobulai skaniai ir sveikuoliškai, turi labai daug funcijų, galima pasigaminti fantastiškus patiekalus, pvz net bao bandeles.

Argumentai už

Talpi, garai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-03

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-03

11/06/2026

Lietuva

Lietuva

labai patinka garu funkcija

puiki gruzdintuve, garu funkcija labai pasiteisino - mesyte gaunasi sultinga. Orkaites isvis nenaudojam po gruzdintuves isigijomo.

Argumentai už

labai talpi, grazus dizainas

Argumentai prieš

nera

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-29

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-29

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Atsakomybės apribojimai

  1. Išorės laboratorijos matavimas, pagrįstas vitamino C išlaikymo rodikliu, palyginti su nevirtais brokolių žiedynais.

  2. Norėdami pasiekti optimalių rezultatų, po kiekvieno naudojimo 15 minučių naudokite garų valymo funkciją dideliame krepšelyje.

  3. Palyginti su gruzdintuvėje keptomis bulvytėmis *lyginant su „Philips” „Airfryer” su „RapidAir” technologija.

  4. Pašildymui leidžiama naudoti tik stiklinius, aliuminio folijos, keraminius, nerūdijančio plieno indus.

  5. Receptų skaičius gali skirtis priklausomai nuo šalies.

  6. Vidinis laboratorinis NA56x matavimas su lašiša, palyginti su A klasės orkaitės naudojimu. Rezultatai gali skirtis priklausomai nuo recepto.