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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Lengvai perjunkite iš 1 „Megabasket” į 2 krepšelius
Universalus kepimas oru. Dabar su kepimo garais ir garinimo funkcijomis
Lengvas valymas su automatine garų valymo funkcija
Pagalba ir palaikymas su nemokama „HomeID” programėle
Ar tai būtų rami vakarienė dviese, ar maisto gaminimas visai išplėstinei šeimai – jūs visada būsite pasiruošę. Gaminkite dviejuose atskiruose 3 l + 6 l krepšeliuose kasdieniam patogumui arba sujunkite juos į vieną didžiulį „Megabasket” krepšelį, kurio talpa apie 10 l, svarbiausiems patiekalams – pakankamai didelis 2,5 kg bulvyčių, 1,9 kg šonkauliukų ar visam viščiukui. Vienu metu naudokite garų kepimą, garus arba kepimą karštu oru, kad kaskart pasiektumėte tobulą tekstūrą.
Garai ir karštas oras veikia kartu, kad rezultatai būtų ne tik traškūs – išsaugoma drėgmė, padidinama švelnumas ir sukuriamos tekstūros, kurios yra sultingos ir auksinės, suteikiančios jums geriausias abiejų pasaulių savybes. Tobulai tinka auksinei picai, traškiai keptai duonai, sultingam viščiukui ir kepintoms daržovėms jūsų „Airfryer” su garais.
Garų technologija išsaugo iki 93 % maistinių medžiagų*, sukurdama šilkines, švelnes tekstūras, kurios tirpsta burnoje. Nuo purių koldūnų iki tobulai garuose paruoštos lašišos, daržovių, kurios išlieka ryškios, ir baltymų, kurie išlieka neįtikėtinai drėgni. Sveikas maisto gaminimas, kuris iš tikrųjų skanus ir patinka draugams bei šeimai.
4.8
iš 5
11
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
katinas123
14/06/2026
Lietuva
puikus prietaisas!
Labai patinka karsto oro ir garu gruzdintuve, talpus stalcius, garu funkcija tiesiog tobula, mesyte iskepa labai sultinga.
Argumentai už
yra garu funkcija, labai talpus stalcius
Argumentai prieš
nera trukumu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-06-01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-06-01
Dobiliukas
12/06/2026
Lietuva
Ypač talpi
Ypatingai talpi gruzdintuvė. Vienu metu galima kepti daug maisto. Viskas gaunasi tobulai skaniai ir sveikuoliškai, turi labai daug funcijų, galima pasigaminti fantastiškus patiekalus, pvz net bao bandeles.
Argumentai už
Talpi, garai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-03
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-03
Gucis123
11/06/2026
Lietuva
labai patinka garu funkcija
puiki gruzdintuve, garu funkcija labai pasiteisino - mesyte gaunasi sultinga. Orkaites isvis nenaudojam po gruzdintuves isigijomo.
Argumentai už
labai talpi, grazus dizainas
Argumentai prieš
nera
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-29
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-29
Išorės laboratorijos matavimas, pagrįstas vitamino C išlaikymo rodikliu, palyginti su nevirtais brokolių žiedynais.
Norėdami pasiekti optimalių rezultatų, po kiekvieno naudojimo 15 minučių naudokite garų valymo funkciją dideliame krepšelyje.
Palyginti su gruzdintuvėje keptomis bulvytėmis *lyginant su „Philips” „Airfryer” su „RapidAir” technologija.
Pašildymui leidžiama naudoti tik stiklinius, aliuminio folijos, keraminius, nerūdijančio plieno indus.
Receptų skaičius gali skirtis priklausomai nuo šalies.
Vidinis laboratorinis NA56x matavimas su lašiša, palyginti su A klasės orkaitės naudojimu. Rezultatai gali skirtis priklausomai nuo recepto.