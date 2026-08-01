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„Philips Airfryer” 5000 serijos Airfryer
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NA565/02
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Kur galiu rasti „Philips Airfryer“ skirtų receptų?
Kaip ir kada naudoti aliejų „Philips Airfryer“?
Kodėl reikia pakratyti maistą „Philips AirFryer“?
Kur yra „Philips Airfryer“ modelio ir serijos numeris?
Iš „Philips AirFryer“ sklinda plastiko kvapas
Priedas „Airfryer“ 6,2 lKepimo ant grotelių rinkinys
Programėlė „Philips HomeID“ užsidarė arba sutriko
Programėlės „HomeID“ programų prietaisų sąraše nėra „Philips AirFryer“.
„Philips Airfryer“ kelia triukšmą
Su „Philips AirFryer“ paruoštos naminės bulvytės ne tokios, kaip tikėtasi
„Philips Airfryer“ ruoštas maistas ne toks traškus, kaip tikėtasi
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